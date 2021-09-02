عقـــارات

مجموعة شركات «جميرا إيجبت» توقع عقدا مع «المجتمعات العمرانية»لأرض مشروع «نايا باي – خليج رأس الحكمة»

تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به بالساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,٥٠ فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة و القرار رقم 21 لسنة 2020…

المال - خاص 2:29 م, الخميس, 2 سبتمبر 21 2:29 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

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تفعيلا لقرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به بالساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,٥٠ فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة و القرار رقم 21 لسنة 2020 الصدار عن المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي إعلان 9 مناطق من الساحل الشمالي الغربي بنطاق محافظة مطروح كمناطق إعادة تخطيط تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية و كذلك وفقا للموافقة العسكرية رقم 3150/ 2020 بشروط استغلال الأراضي والارتفاعات ووفقا  للقرار الوزاري رقم 536 بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطاات التخطيطية والبنائية للمنطقة محل قرار رئيس الجمهورية المشار إليه .

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 قامت إحدى شركات مجموعة جميرا إيجيبت للاستثمار العقارى بالتوقيع على عقد التخصيص و استلامه من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفعيلا لتلك الحزمة من القرارات التزاما منها بنهج الدولة فى تقنين الأوضاع و حماية المستهلك و متلقى الخدمة و ارتقاء بمستوى خدمات الساحل الشمالى ليصل إلى السياحة العالمية و المحلية بالشكل المطلوب.

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ووفقا لما صرح به المهندس هشام الدناصوري رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جميرا فإنه تم البدء في تنفيذ المشروع وإنجاز جزء كبير من أعمال الحفر والتسويات والمناسيب بعد صدور موافقات القوات المسلحة على أعمال البناء وتسليم المرحلة الأولي بالكامل تستغرق أقل من ثلاث  سنوات.

 وأوضح “الدناصورى” أن تنفيذ المشروع  يتم من خلال الشركات التابعة للمجموعة و منها جميرا إيجيبت للمقاولات والتي قامت بتسليم عدد كبير من المشروعات خصوصا بالساحل الشمالي  بقيمة تتجاوز 15 مليار جنيه، علاوة على باقى شركات المجموعة المتخصصة في مجالات السياحة والاستثمار وإدارة المنشآت والمشروعات وأن المشروع متميز باعتباره أول مشروع حقيقى يتم إسناده إلى شركات مالتى ناشيونال مثل “كريستال لاجون” و مجموعة فنادق عالمية و مصرية .

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