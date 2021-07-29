اقتصاد وأسواق

مجلس الوزراء يقر تعاقد «الزراعة» مع «الإنتاج الحربي» لصيانة وتشغيل كارت الفلاح

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعاقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع مركز نُظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي؛ لصيانة وتشغيل وتطوير منظومة الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح). وجاء في القرار أن ذلك يأتي ضمانا لاستمرار عمل المنظومة…

صفية حمدي 6:07 م, الخميس, 29 يوليو 21 6:07 م, الخميس, 29 يوليو 21

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وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعاقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع مركز نُظم المعلومات والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي؛ لصيانة وتشغيل وتطوير منظومة الحيازة الزراعية ( كارت الفلاح).

وجاء في القرار أن ذلك يأتي ضمانا لاستمرار عمل المنظومة والحفاظ على كفاءة عملها كمشروع قومي يخدم القطاع الزراعي في مصر، وحفاظا على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية في هذا المشروع.

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ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 17.25 فدان تقريبا، تعادل 72474 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق السويس السخنة – القطامية القديم، لصالح محافظة السويس؛ لاستخدامها في الأغراض الصناعية وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 11,9 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية قرية طوخ التابعة لمركز نقادة في محافظة قنا، لصالح المحافظة بغرض المنفعة العامة، لإقامة جبانة للمسلمين عليها.

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بقلم صفية حمدي

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