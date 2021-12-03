«ماسك» يبيع حزمة جديدة من أسهم «تسلا»

كشفت هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن رجل الأعمال الأمريكي، ورئيس شركة "تسلا" إيلون ماسك نفذ عملية بيع إضافية بقيمة 1.01 مليار دولار لأسهم يمتلكها في "تسلا" للسيارات الكهربائية. جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن وثائق مقدمة إلى هيئة…

كشفت هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن رجل الأعمال الأمريكي، ورئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك نفذ عملية بيع إضافية بقيمة 1.01 مليار دولار لأسهم يمتلكها في “تسلا” للسيارات الكهربائية.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن وثائق مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية.

ووفقا للوثائق باع رجل الأعمال الأمريكي أكثر من 934 ألف سهم من أسهم يمتلكها في شركة “تسلا”.

وارتفع بذلك عدد أسهم “تسلا” التي باعها ماسك إلى 10.1 مليون سهم بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار وذلك منذ أن نشر “ماسك” استطلاعا في موقع “تويتر” الشهر الماضي بشأن قرار بيع 10 من أسهمه في شركة “تسلا”.