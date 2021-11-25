لبيب : «الاتصالات» تستهدف تسجيل 5 ملايين مواطن علي مصر الرقمية

كشفت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، عن وصول عدد المسجلين علي بوابة منصة الرقمية إلى نحو 3.5 مليون مواطن وتستهدف الوزارة الوصول إلي 5 ملايين مواطن مع بداية العام المقبل . جاء ذلك خلال الكلمة التي…

كشفت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، عن وصول عدد المسجلين علي بوابة منصة الرقمية إلى نحو 3.5 مليون مواطن وتستهدف الوزارة الوصول إلي 5 ملايين مواطن مع بداية العام المقبل .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها اليوم الخميس بالنيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات علي هامش قمة “ريدهات” لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر .

وقالت “لبيب” إن الوزارة تخطط لرقمنة كافة الخدمات الحكومية الأكثر احتياجا خلال عامين , مشيرة إلي الانتهاء من تدريب 65 ألف موظف حكومي حتي الآن للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة .

وألمحت إلي أن الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون نوعيا كمرحلة أولي وليس مكانية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلي أن العاصمة تعد مدينة رقمية ذكية ضمن 14 مدينة سيتم تأسيسها علي مستوي الجمهورية.