اتصالات وتكنولوجيا

لبيب : «الاتصالات» تستهدف تسجيل 5 ملايين مواطن علي مصر الرقمية

كشفت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، عن وصول عدد المسجلين علي بوابة منصة الرقمية إلى نحو 3.5 مليون مواطن وتستهدف الوزارة الوصول إلي 5 ملايين مواطن مع بداية العام المقبل . جاء ذلك خلال الكلمة التي…

محمود جمال 12:39 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:39 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، عن وصول عدد المسجلين علي بوابة منصة الرقمية إلى نحو 3.5 مليون مواطن وتستهدف الوزارة الوصول إلي 5 ملايين مواطن مع بداية العام المقبل .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها اليوم الخميس بالنيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات علي هامش قمة “ريدهات” لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر .

اقرأ أيضا  مجاهد : توقعات بانكماش مبيعات المحمول 10% بعد فرض الجمارك

وقالت “لبيب” إن الوزارة تخطط لرقمنة كافة الخدمات الحكومية الأكثر احتياجا خلال عامين , مشيرة إلي الانتهاء من تدريب 65 ألف موظف حكومي حتي الآن للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة .

وألمحت إلي أن الانتقال للعاصمة الإدارية سيكون نوعيا كمرحلة أولي وليس مكانية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلي أن العاصمة تعد مدينة رقمية ذكية ضمن 14 مدينة سيتم تأسيسها علي مستوي الجمهورية.

اقرأ أيضا  «جارتنر» تتوقع 2.6% نموا في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط العام المقبل

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

«ريد هات» لحلول البرمجيات تخطط لإنشاء مكتب لها فى مصر

محمود جمال 12:31 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

سامسونج تستثمر 17 مليار دولار في صناعة الرقائق بأمريكا

أحمد فراج 12:25 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

البريد: 5% نموا في إيرادات الخدمات.. و3.2 مليار جنيه صافي أرباح (جراف)

المال - خاص 12:23 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

مجموعة BSH للأجهزة المنزلية تستثمر 30 مليون يورو في بناء مصنع لإنتاج مواقد الطهي بمصر

المال - خاص 12:07 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

جوجل تختار سامسونج لإمدادها بشرائح معالج تطبيقات هاتفها الذكى Pixel 6 الجديد

أحمد فراج 12:04 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

بعد فرض جمارك 10% على الهواتف .. المهدي : استغلال التجار للمستهلك غير وارد .. و1% إلى 3% أقصى نسبة ربح في السمارت فون

عمر ياسر 10:52 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21