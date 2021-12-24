أسواق عربية

لابيد: التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات يتجاوز مليار دولار

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الجمعة، بحجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات، معلنا أن قيمة هذا التبادل تجاوزت المليار دولار. وأكد "لابيد" أن الخطوة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي هي ايجاد آليات لتوسيع الاستثمارات المتبادلة على مستوى الشركات التكنولوجية…

عزت عفيفي 7:22 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21 7:22 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الجمعة، بحجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات، معلنا أن قيمة هذا التبادل تجاوزت المليار دولار.

وأكد “لابيد” أن الخطوة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي هي ايجاد آليات لتوسيع الاستثمارات المتبادلة على مستوى الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة، كاشفا أن مفاوضات تجري حاليا لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.

اقرأ أيضا  مركز إدارة الدين بالسعودية: اكتمال خطة التمويل بـ 125 مليار ريال لعام 2021

وحول الملف الإيراني، أشار “لابيد” إلى أن إسرائيل والإمارات تشاركان في حلف جديد في الشرق الأوسط يقف ضد التطرف الذي يقوده نظام الملالي وحلفاؤه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عزت عفيفي

ملف الكاتب عزت عفيفي

اقرأ أيضاً

مصرف لبنان المركزي يمدد مهلة السحب من الودائع الدولارية إلى 31 يناير

مصطفى الجُدي 11:30 م, الخميس, 23 ديسمبر 21

مركز إدارة الدين بالسعودية: اكتمال خطة التمويل بـ 125 مليار ريال لعام 2021

مصطفى الجُدي 11:20 م, الخميس, 23 ديسمبر 21

ارتفاع معظم البورصات الخليجية مع تحسن معنويات المستثمرين

أيمن عزام 7:46 م, الخميس, 23 ديسمبر 21

مصرف البحرين المركزي يتيح تأجيل أقساط القروض المستحقة للأفراد والشركات 6 أشهر

المال - خاص 6:42 م, الخميس, 23 ديسمبر 21

بعد اختفائها لجلستين.. الضغوط البيعية تتعاظم بالسوق السعودي والإماراتي

دينا مجدي 8:30 ص, الخميس, 23 ديسمبر 21

بورصات الخليج تتباين الأربعاء.. وتراجع الأسهم السعودية

أيمن عزام 6:50 م, الأربعاء, 22 ديسمبر 21