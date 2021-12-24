لابيد: التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات يتجاوز مليار دولار

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الجمعة، بحجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات، معلنا أن قيمة هذا التبادل تجاوزت المليار دولار. وأكد "لابيد" أن الخطوة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي هي ايجاد آليات لتوسيع الاستثمارات المتبادلة على مستوى الشركات التكنولوجية…

أشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الجمعة، بحجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات، معلنا أن قيمة هذا التبادل تجاوزت المليار دولار.

وأكد “لابيد” أن الخطوة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي هي ايجاد آليات لتوسيع الاستثمارات المتبادلة على مستوى الشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة، كاشفا أن مفاوضات تجري حاليا لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين.

وحول الملف الإيراني، أشار “لابيد” إلى أن إسرائيل والإمارات تشاركان في حلف جديد في الشرق الأوسط يقف ضد التطرف الذي يقوده نظام الملالي وحلفاؤه.