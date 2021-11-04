«كونسل ماسترز» تقيم حفل إطلاق المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بطول 1.8 كيلو متر

قامت شركة “كونسل ماسترز” العاملة فى الاستشــارات والخدمــات الخاصــة بالتوكيــلات التجاريــة وإدارة المشــاريع الفندقيــة والســياحية والتجاريــة، حفلا لإطلاق مشروع “ممشى أهل مصر”، والذي يعد متنزها جديدا يتوج جمال ضفاف النيل الشرقية، وتعمل “كونسل ماسترز “على إدارة وتشغيل الجزء التجاري بالمشروع بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري إمبابة وكوبري 15 مايو.

حضر الاحتفال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، لواء أ ح ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن ، المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، المهندس حاتم محمود، نائباً لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة

اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، اللواء مدحت منتصر، مدير مباحث الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، جورج متري، رئيس مجلس ادارة و العضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز، ملك العشيري، عضو منتدب لشركة “كونسل ماسترز للاستشارات”، طارق العشيري، عضو مجلس إدارة “كونسل ماسترز”.

والمهندس محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة “سيتي إيدج”، وقبل بدء فعاليات الحفل قام الدكتور مصطفى مدبولي بجولة نيلية حول الممشى رافقه خلالها وزير الإسكان وعدد من الحضور.

وفى هذا الصدد أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن افتتاح “ممشى أهل مصر” لأول مرة للجمهور، يعد حدثا مهما، خاصة أنه يتم بذل جهود كبيرة لسرعة إنجاز المشروع بكافة مراحله، وتضم ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش، بمتوسط عرض للممشى العلوى 4.5 م، ومتوسط عرض للممشى السفلى 6.5 م

كما تشمل عدة مبان، تتمثل في: 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و56 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، فضلاً عن وجود 3 مدرجات بها بإجمالي أطوال 315 م، تتسع لـ 1240 فردا، وتضم المرحلة الأولى كذلك مسرحا على مساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا، فضلا عن أعمال التنسيق، والنوافير.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز المراحل الثلاث المتبقية، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، المشرفة على التتفيذ، وذلك لسرعة الانتهاء منها في المواعيد المحددة، كما سيتم بالتوازي مع ذلك تطوير إضاءات واجهات جميع المباني المحيطة بمشروع أهل مصر.

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع “ممشى أهل مصر” بطول 3.2 كم، وهي كالتالي: المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى أكتوبر بطول 0.8 كم، و المسافة من كوبرى أكتوبر إلى كوبرى 15 مايو بطول1.1 كم، والامتداد من كوبرى إمبابة إلى كوبرى الساحل بطول 1,3 كم

أما المرحلة الثالثة فهي تمتد بطول 3 كم وتتكون من قطاعين، القطاع الشمالي من كوبرى “تحيا مصر” حتى كوبرى الساحل بطول 1.9 كم، فيما يمتد القطاع الجنوبي من كوبرى قصر النيل إلى كوبرى الميريديان بطول 1.1 كم.

وفي السياق ذاته، قال جورج متري، رئيس مجلس ادارة شركة كونسل ماسترز “كان لنا هدف واضح منذ بداية عمل الشركة لإدارة وتشغيل مشروع ممشى أهل مصر في إطار الإستراتيجية المتكاملة التى وضعناها بهدف تقديم تجربة فريدة لرواد الممشى من خلال تطبيق المعايير العالمية في الإدارة والتشغيل.

وذلك بالاستفادة من الخبرات الواسعة التى نمتلكها في إدارة كافة الجوانب السياحية والترفيهية والتجارية لمختلف المشروعات وإن هدفنا الأساسي هو تحقيق الهدف القومي من المشروع حتى يتمتع جميع المصريين بتجربة متميزة على ضفاف النيل”.

كما أوضح أن مشروع “ممشى أهل مصر” هو عبارة عن ممشي عام يطل على نهر النيل ومفتوح لجميع أفراد الشعب ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة وخلق مساحات عامة واسعة للترفيه والسياحة والتسوق، ويحتوي على ممشى علوي بعرض 4 أمتار، وأخر سفلى بعرض 6 أمتار ومساحة إجمالية 7,100 متر مربع، تحتوي على 45 وحدة؛ 30 مطعما و 15 محلا.

وأنه تم تأجير حوالى 78 % من اجمالى المحلات التجارية بالممشى حتى الآن. كما يضم 50 من عربات طعام لأنشطة خدمية وتجارية، ومسرح مفتوح بمساحة 500 متر، مما يؤهل الممشى لاستيعاب أكثر من 10,000 زائر.

وتمتلك شركة كونسل ماسترز خبرة واسعة كإحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال الاستشارات والخدمات الخاصة بالتوكيلات التجارية وادارة المشاريع الفندقية والسياحية والتجارية وتسويق الامتيازات التجارية وتسويق فرص الاستثمار بالمشروعات التجارية في مصر والخارج عن طريق اعداد خطط التوسع لهذه العلامات من خلال منح حقوق الامتياز التجاري أو فتح فروع جديدة أو إعطاء وكالات لهذه الشركات صاحبة العلامات التجارية.

ذلك بالإضافة إلى سابقة أعمالها تتيح لها إعداد خطط التأسيس والتشغيل وتمليك وتأجير المنشآت السياحية والمراكز التجارية والمولات بأفضل النظم المبتكرة والتكنولوجيا العالمية فيما يخص التشغيل وتعظيم الربحية، إلى جانب إقامة وتنظيم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية والفاعليات، خاصة وأن الشركة تمتلك حق التسويق الحصري لأكثر من 65 علامة تجارية محلية وأكثر من 80 علامة تجارية دولية.