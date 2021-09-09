قناة السويس تعاود العمل بشكل طبيعي بعد جنوح سفينة صب صباحا

استأنفت قناة السويس حركة الملاحة بشكل طبيعي اليوم الخميس ، بعد توقف ما يقرب من ساعتين ، بعد جنوح سفينة صب جاف ، بحمولة 43 ألف طن ، والقادمة من اتجاه الشمال بالتفريعة الغربية بمنطقة البلاح ، حيث تم تحويل…

استأنفت قناة السويس حركة الملاحة بشكل طبيعي اليوم الخميس ، بعد توقف ما يقرب من ساعتين ، بعد جنوح سفينة صب جاف ، بحمولة 43 ألف طن ، والقادمة من اتجاه الشمال بالتفريعة الغربية بمنطقة البلاح ، حيث تم تحويل حركة العبور الي التفريعة الشرقية واستكملت السفن إبحارها بشكل طبيعي.

ويذكر أن قناة السويس شهدت أكبر حادثة جنوح في تاريخها حيث جنحت السفينة البنمية “أيفر جفين ” في 23 مارس الماضي ، وأغلقت الملاحة ما يقرب من 6 أيام ثم نجحت جهود هيئة قناة السويس في تعويمها في 29 مارس الماضي ، غادرت قناة السويس في 7 يوليو الماضي بعد نحو 100 يوم من احتجازها بمنطقة البحيرات المرة.

ووقّعت قناة السويس عقد تسوية مع الشركة المالكة للسفينة لدفع تعويضات نظير تسببها في تعطل الملاحة بالقناة وما ترتب عليها من خسائر.