نقل وملاحة

قناة السويس تعاود العمل بشكل طبيعي بعد جنوح سفينة صب صباحا

استأنفت قناة السويس حركة الملاحة بشكل طبيعي اليوم الخميس ، بعد توقف ما يقرب من ساعتين ، بعد جنوح سفينة صب جاف ، بحمولة 43 ألف طن ، والقادمة من اتجاه الشمال بالتفريعة الغربية بمنطقة البلاح ، حيث تم تحويل…

نادية سلام 1:46 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 1:46 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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استأنفت قناة السويس حركة الملاحة بشكل طبيعي اليوم الخميس ، بعد توقف ما يقرب من ساعتين ، بعد جنوح سفينة صب جاف ، بحمولة 43 ألف طن ، والقادمة من اتجاه الشمال بالتفريعة الغربية بمنطقة البلاح ، حيث تم تحويل حركة العبور الي التفريعة الشرقية واستكملت السفن إبحارها بشكل طبيعي.

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ويذكر أن قناة السويس شهدت أكبر حادثة جنوح في تاريخها حيث جنحت السفينة البنمية “أيفر جفين ” في 23 مارس الماضي ، وأغلقت الملاحة ما يقرب من 6 أيام ثم نجحت جهود هيئة قناة السويس في تعويمها في 29 مارس الماضي ، غادرت قناة السويس في 7 يوليو الماضي بعد نحو 100 يوم من احتجازها بمنطقة البحيرات المرة.

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ووقّعت قناة السويس عقد تسوية مع الشركة المالكة للسفينة لدفع تعويضات نظير تسببها في تعطل الملاحة بالقناة وما ترتب عليها من خسائر.

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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