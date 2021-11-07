سيـــاســة

قائد الجيش السوداني يقرر إعفاء مديري 5 بنوك حكومية من مناصبهم

أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة، أمس قراراً باعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية . وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) تم بموجب القرار إعفاء مدير بنك العمال السيد صلاح الدين الحسن عبدالله من…

المال - خاص 2:49 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 2:49 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام لقوات الشعب المسلحة، أمس قراراً باعفاء وتكليف عدد من مديري البنوك الحكومية .

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) تم بموجب القرار إعفاء مدير بنك العمال السيد صلاح الدين الحسن عبدالله من منصبه وتكليف السيد فاروق محمد الأمين عثمان، إعفاء مدير بنك التنمية الصناعية السيد صديق أحمد محمد من منصبه وتكليف السيد محمد صديق الحسن، إعفاء مدير بنك النيلين السيد الفاتح محمد حامد وتكليف الفاضل حسين حسن، وإعفاء مدير بنك النيل السيد محجوب محمد محجوب من منصبه وتكليف محمد المهدي عجبنا، كما شمل القرار إعفاء السيد محمد المقبول محمد توم مدير بنك الإدخار من منصبه وتكليف السيد الطيب محمد أحمد.

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بقلم المال - خاص

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