«فورميلا E».. بوابة المغرب لجذب أنظار شركات السيارات العالمية

باتت سباقات «فورميلا E- للسيارات الكهربائية» بوابة دولة المغرب لجذب أنظار الشركات العالمية الراغبة فى عرض أحدث منتجاتها، والترويج لتلك النوعية من السيارات التى يتجه العالم للاعتماد عليها، وحظر تسيير المركبات التى تعمل بالوقود التقليدي.

رسالة مراكش:

أحمد عوض

وشهدت مدينة مراكش المغربية يومى (27 و28) فبراير الماضى فعاليات الدورة الخامسة من سباقات «فورميلا-E» بإجراء تصفيات فى اليوم الأول، فى حين شهد اليوم الثانى منافسات نهائية بين 24 متسابقًا يمثلون 12 فريقًا من شركات السيارات والمصنعين العالميين، مثل: «نيسان، ومرسيدس، و BMW، وجاكوار، وأودي، وDS، وماهندرا».

نظم السباق شركة «ABB FIA Formula» وخصصته للطرازات الكهربائية، وتعد المغرب الدولة الوحيدة التى تشهد مثل هذه الفعاليات على مستوى القارة الأفريقية للعام الرابع على التوالي.

على صعيد نتائج سباق «فورميلا-E للسيارات الكهربائية»، أحرز البرتغالى «دا كوستا» متسابق فريق «DS»- المركز الأول، وحصد الألمانى ماكسميلان جينسر قائد فريق «BMW» المركز الثاني، متفوقًا على الفرنسى «جان إريك» اللاعب الثانى من فريق «DS» ليفوز الأخير بالمركز الثالث.

وتمكن السويسرى سيباستيان بويمين لاعب فريق نيسان من الفوز بالمركز الرابع بعد تغلبه على إدواردو مورتارا، متسابق فريق فينتورى الذى حصد المركز الخامس.

يذكر أن شركة «ABB FIA Formula» المنظمة لسباق «فورميلا-E» دعت كبرى شركات ومصنعى السيارات العالمية ومنتجى الصناعات المغذية، والاتحادات وشركات وروابط السيارات الكهربائية من مختلف دول العالم، بغرض حضور فعاليات الدورة الخامسة من السباق.

وشهدت الدورة الخامسة من السباق مشاركة من جانب الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية بالمغرب لتعزيز ثقافة الاهتمام بالسيارات الرياضية كوسيلة لخلق بيئة نظيفة.

كما شاركت شركات دراجات عالمية مثل «EMOB» التى عرضت منتجاتها الكهربائية الحديثة للترويج لها وسط الحشود الضخمة من الهيئات والمنظمات العالمية.

وتواجدت الدراجات الكهربائية من فئات مختلفة «الفيسبا، والدراجات العادية» بسعر بين (3 آلاف يورو- و29 ألفًا) لمختلف الشرائح.

كما عرضت السيارة الكهربائية بورش «تايكان» المزودة ببطارية طاقة «»‎Performance battery، تمكنها من توليد قوة 530 حصانا.

شهد السباق عرض السيارة «BMW X5» المنتمية لفئة «الهايبرد» التى تسير بسرعة 80 كيلو متر/ ساعة، وطبقًا لإحصاءات الشركة الألمانية «بى ام دابليو» فإن متوسط شحن بطارية «BMW X5» يقدر 4 ساعات للشحنة الواحدة.

وقال مصدر بتوكيل BMW فى المغرب على هامش مشاركته فى السباق، إن الاتجاه العام لدى مصنعى المركبات يسير لإنتاج الفئات الكهربائية لمواكبة التطورات التى تشهدها الساحة العالمية، بعد نمو مبيعات تلك الفئة فى العديد من الدول، وأنها تعتبر أحد العوامل الرئيسية التى تسهم فى تخفيض معدل استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت مشاركة واسعة من شركات السيارات فى السباقات العالمية فى إطار عرض أحدث التقنيات التى توصلت إليها فى إنتاج المركبات الكهربائية والترويج لها وسط مشاركة الزوار والمستهلكين.

قال أحد مسئولى شركة نيسان العالمية، إن استراتيجية الشركة تسير للمشاركة فى سباقات السيارات الكهربائية لعرض التقنيات والوسائل التكنولوجية التى زودت بها طرازاتها، من أبرزها تقنية «Nissan Intelligent Mobility» التى تسمح بارتقاء الأداء على الطريق.

وأوضح أن الشركة طورت منظومة محركات سياراتها الكهربائية بما يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ متر، فى مدة زمنية أقل من 2.5 ثانية.

تخطط شركة «ABB FIA Formula» لتنظيم جولات جديدة من سباقات «فورميلا- E للسيارات الكهربائية» خلال العام الحالى فى عدة مدن هى «روما، وباريس، وسول، وجاكرتا».

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن جمعية مستوردى المركبات فى المغرب (Aivam)، فإن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب بلغت 165.9 ألف مركبة خلال العام الماضي.

كما تمكنت المغرب من زيادة قيمة صادراتها من السيارات لتصل إلى 6.5 مليار يورو، لتنضم لقائمة أكبر 5 مصدرين للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي، بحصة سوقية %7.8 من إجمالى واردات الاتحاد الأوروبى بواقع 283 ألفًا 416 مركبة خلال 2019.