صرف %85 من مقررات يناير لحاملى البطاقات التموينية

أكدت مصادر حكومية مسئولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه تم صرف مقررات تموينية بقيمة تجاوزت 2.5 منذ بداية يناير وحتى مطلع الأسبوع الحالى، وذلك بنسبة %85.

وتم الصرف من خلال منافذ صرف السلع، سواء منافذ البقالين التموينيين أو منافذ مشروع جمعيتى، للمواطنين حاملى البطاقات التموينية.

وقالت المصادر إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لا تزال تضخ السلع الغذائية المدرجة على قائمة السلع التموينية لجميع مخازن الجملة فى المحافظات، البالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية، لتوزيع السلع على منافذ الصرف المختلفة بين منافذ البقالين.

ويبلغ عددهم 38 ألف منفذ، ومنافذ مشروع جمعيتى التى وصل عددها إلى 6700 منفذ، وفروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع على مستوى الجمهورية.

وأضافت المصادر أن صرف السلع التموينية مستمر حتى نهاية الشهر الحالى، وسيتم بدء تسليم مقررات شهر فبراير، للمنافذ التموينية بداية من يوم 26 يناير الحالى، تمهيدًا لصرفها أول الشهر المقبل للمواطنين حاملى البطاقات التموينية.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم من خلال منافذ التموين المختلفة بصرف سلع تموينية لنحو 64 مليون مواطن مقيد على 21 مليون بطاقة تموينية.

ويحصل المواطن الواحد المقيد على البطاقة على دعم شهرى قيمته 50 جنيهًا يجرى صرفها فى صورة سلع تموينية غذائية وغير غذائية، أهمها البقوليات والمنظفات وسلع غذائية متنوعة يصل عددها إلى 28 سلعة.

وفى سياق متصل، أكدت المصادر أن وزارة التموين مستمرة فى صرف سلع نقاط الخبز المدعم عن شهر ديسمبر الماضى، والتى يتم صرف فها فى شهر يناير الحالى، والتى بلغت قيمتها حتى الآن 230 مليون جنيه.

يشار إلى أن المواطن المستفيد من الخبز المدعم يحصل على سلع تموينية مجانية، مقابل ما تم توفيره من الخبز المخصص له شهريًا، بكمية 150 رغيف شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.