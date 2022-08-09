«سويفل» تستهدف 100 إلى 200 مليون دولار أرباحا خلال 2025

تستهدف شركة سويفل هولدينجز كورب لطلب خدمات النقل الجماعى الذكى عبر المحمول، تحقيق أرباح بقيمة تتراوح بين 100 إلى 200 مليون دولار بحلول 2025.

قال يوسف سالم، المدير المالى للشركة، إن «سويفل» تراهن بقوة على تقديم حلول خدمات النقل الذكى للحكومات كونها الأعلى ربحية – على حد تعبيره – خاصة أنه نموذج يرتكز على تطوير تكنولوجيا ومنح تراخيص استخدامها للدول مقابل تحصيل رسوم شهرية.

وأوضح سالم، فى تصريحات لـ«المال»، أن «سويفل» عقدت خلال الأسبوع الماضى اتفاقية شراكة إستراتيجية مع «سيتى جروب» الكويتية لخدمات النقل، تتضمن تزويد 100 حافلة تابعة للأخيرة كمرحلة أولى بتكنولوجيا الشركة المصرية، الأمر ذاته نفذته فى الحافلات الناقلة لـ2500 مندوب إعلامى شارك فى اجتماعات قمة مجموعة دول السبع «G7» التى عقدت فى ألمانيا خلال يونيو الماضي.

وألمح إلى أن ممثلى «سويفل» التقوا بعد انتهاء القمة مع كير ستارمر، رئيس حزب العمال البريطانى، لبحث إمكانية إتاحة خدماتها فى السوق الإنجليزية، على غرار تجارب الشركة فى برشلونة والبرازيل واليابان.

فى سياق متصل، أكد سالم أن «سويفل» تعتزم تحقيق أول ربحية بشكل طفيف من أنشطتها فى مختلف القطاعات خلال 2023، على أن ترتفع تدريجياً حتى 2025، مبينا أن جميع الأسواق التى تعمل بها الشركة، ومنها مصر وصلت لمرحلة الربحية من نشاط النقل الذكى، إلا أن الخسائر مازالت تكمن فى تكاليف الاستثمار بقطاع التكنولوجيا.

تأسست «سويفل» عام 2017 بواسطة 3 رواد أعمال مصريين هم: مصطفى قنديل ومحمود نوح وأحمد الصباح، وتقدم خدماتها فى 40 مدينة موزعة على 18 دولة وتخطط لاستثمار من 250 إلى 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتوسيع انتشارها عالميا، بعد طرحها للاكتتاب العام فى بورصة «ناسداك» الأمريكية.

وكانت الشركة قد أعلنت خلال يوليو الماضى عن توقيع اتفاق نهائى للاندماج مع «كوينز جامبيت» الأمريكية، مع استمرار مصطفى قنديل فى منصبه كرئيس تنفيذى للشركة الجديدة- التى تحمل اسم «سويفل هولدينجز كورب»، بتقييم يصل إلى 1.5 مليار دولار- على أن يشرف على مبادرات النمو الإستراتيجى والتوسع.