طاقة

رغم الحرب.. ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أظهرت بيانات زيادة ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، حيث قالت الشركة المسئولة عن منظومة الغاز الأوكرانية إن الطلب على عبور الغاز الروسي صعد اليوم بنحو الخمس. ووفقا لبيانات شركة "مشغل GTS لأوكرانيا" فقد ارتفعت طلبات عبور…

عزت عفيفي 3:51 م, الجمعة, 25 فبراير 22 3:51 م, الجمعة, 25 فبراير 22

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أظهرت بيانات زيادة ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، حيث قالت الشركة المسئولة عن منظومة الغاز الأوكرانية إن الطلب على عبور الغاز الروسي صعد اليوم بنحو الخمس.

ووفقا لبيانات شركة “مشغل GTS لأوكرانيا” فقد ارتفعت طلبات عبور (ترانزيت) الغاز الطبيعي من روسيا عبر أراضي أوكرانيا إلى أوروبا الجمعة بنسبة 19% مقارنة مع اليوم السابق ووصلت إلى 100 مليون مليون متر مكعب.

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وتصدر روسيا الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات أحدها عبر الأراضي الأوكرانية. وتشهد أوكرانيا عملية عسكرية روسية لحماية دونباس، وفي ظل ذلك أكدت شركة “غازبروم” الروسية استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أراضي جارتها.

وتراجعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية اليوم بنسبة 21% إلى 1230 دولارا لكل ألف متر مكعب، وجاء التراجع بعد أن قفزت الأسعار أمس بنسبة 61.5% إلى 1650 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ 23 ديسمبر الماضي.

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بقلم عزت عفيفي

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