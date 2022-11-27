رئيس مجلس إدارة «بنية»:العالم يشهد ظروف اقتصادية هي الأصعب منذ عقود سابقة

قال أحمد مكي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية ، أن العالم يشهد ظروف اقتصادية هي الأصعب علي حد وصفه علي مدار عقود سابقة .

وأوضح مكي أن العالم لم يكاد يتعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد الا وعاني من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علي الاقتصاد العالمي ، متوقعا استمرار هذه التحديات خلال 2023

وأكد أن الدولة المصرية اتخذت تحركات كبيرة خلال المرحلة الماضية للتعامل مع الأزمة العالمية علي غرار السنوات الماضية كان آخرها المؤتمر الاقتصادي الاخير والذي مثل فرصة جيدة لتبادل الآراء بين جميع الأطراف المعنية

علي صعيد آخر ، كشف عن نجاح المجموعة في تحقيق نموا في الإيرادات خلال السنوات الأربع الماضية بنسبة تصل إلي 35% ، منوها أن بنية ستعلن رسميا عن إطلاق ذراعها الاستثمارية في السعودية خلال ديسمبر المقبل