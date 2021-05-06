«دانون» تفتتح المرحلة الأولى من مشروع روابط لتشغيل صغار الفلاحين

قامت شركة دانون مصر خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع العديد من المنظمات والجهات الحكومية والدولية والأهلية من أجل تنمية سلاسل القيمة بقطاع الألبان في محافظات مصر المختلفة، من خلال عدد من المبادرات لرفع الوعي لدى الفلاحين وصغار المزارعين، مثل مبادرة…

قامت شركة دانون مصر خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع العديد من المنظمات والجهات الحكومية والدولية والأهلية من أجل تنمية سلاسل القيمة بقطاع الألبان في محافظات مصر المختلفة، من خلال عدد من المبادرات لرفع الوعي لدى الفلاحين وصغار المزارعين، مثل مبادرة “ألبان بلدنا”، ومبادرة “روابط”، وهي المبادرات التي ساعدت على توفير فرص عمل للشباب خاصة فى الريف المصري.

واحتفلت الشركة اليوم بافتتاح بالمرحلة الأولى من مشروع «روابط»، لتنمية سلاسل القيمة بقطاع الألبان بمحافظة الغربية، وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وإيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وأريتريا، بتفقد ومتابعة ما تم تحقيقه بها، والتي تم تنفيذها في إطار مشروع تشغيل الشباب في مصر : خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في المناطق الريفية في مصر (روابط).

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد وجهت التهنئة لفرق العمل الذي قام بتنفيذ المشروع والمستفيدين من صغار المزارعين وشركات القطاع الخاص المستفيدة، على انتهاء المرحلة الأولى، من مشروع تنمية سلاسل القيمة في قطاع الألبان، مؤكدة أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمعات الريفية، بما يحسن الأحوال المعيشية للمزارعين، ويحسن قدراتهم الإنتاجية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن أهمية المشروع تكمن في قدرته على الربط بين كافة أطراف منظومة إنتاج وتداول وتصنيع الألبان بدءا من المزارعين مرورًا بموردي الأعلاف ومقدمي خدمات الرعاية الصحية البيطرية إلى المصنعين، لخلق قيمة مضافة وتعظيم العائد لأصحاب المشروعات، وصغار الفلاحين، بما يعزز فكر سلاسل القيمة ويحقق التنمية المستدامة – فالمشروع لا ينتهي بانتهاء دور الشريك التنموي ولكن يتم استكمال المشروع عن طريق القطاع الخاص (متمثلا في شركة دانون) التي تقوم بدورها بتقديم الخدمات البيطرية للفلاحين.

من جانبه، قال عصام المداح، رئيس قطاع الاتصالات والموارد البشرية: “تساهم تلك المبادرات التي نشارك بها في تأمين ما يصل إلى 17٪ من احتياجاتنا من أفضل نوعيات الحليب الخام الطازج، مع ضمان نظام بيئي صحي ومستدام حول سلسلة التوريد، إلى جانب خلق 140 فرصة عمل داخل مراكز الالبان، بالإضافة الى دعم أكثر من 8 آلالف مزارع بشكل مباشر وأكثر من 25 ألف من أفراد الأسرة بشكل غير مباشر، وذلك في إطار العمل على المساهمة في تقليل نسب البطالة المرتفعة في المناطق الريفية بمصر.”

وأضاف المداح: “لقد نجحنا في زيادة دخل المزارعين، كما ساعدت المبادرة في تزويد صغار منتجي الألبان بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تحليل الحليب والوزن والتخزين والخدمات البيطرية.”

وأوضح المداح أن مشاركتنا في تلك المبادرات تأتي وفقا لرؤية دانون للتنمية المستدامة 2030 التى وافق عليها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ووفقا لرؤية مصر 2030 ، حيث تهدف إلى دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.وذلك من خلال تنفيذ 17 هدفا للتنمية المستدامة ودمجهم معا لتوازن الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

يذكر أن شركة دانون تقوم أيضًا من خلال مراكز ألبان بلدنا لتجميع الحليب، بتقديم عدة خدمات بيطرية وصحية وتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل أو حفظ اللبن كما يشمل التدريب أيضا صحة الحيوان، كما تقوم بتزويد بعض الفلاحين بالأعلاف، وبالأدوية والتحصينات.