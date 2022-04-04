توقع محللون فنيون تماسك مؤشر “EGX30” الرئيسي للبورصة وإعادة التجربة على مناطق المقاومة 11600 إلى 11800 نقطة على الأجل القريب.

ويرى المحللون أن صفقات الاستحواذ المعلن عنها تباعاً تدعم الاتجاه الإيجابي للسوق كما أنها تعيد تقييم القطاعات والأسهم.

وشهدت البورصة الإعلان عن صفقتي استحواذ هذا الأسبوع، الأولى على أسهم شركة “دومتى” الغذائية، والأخرى على “جيزة سيستمز” التابعة لشركة “بي إنفستمنتس القابضة”.

وسجلت مؤشرات البورصة اليوم الإثنين أداءً متباينًا، إذ انخفض مؤشر “EGX30” الرئيسي بنسبة 0.29% ليصل إلى 11529 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر “EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.57% إلى 1936 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.44% مسجلا 2944 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 102.2 و70.4 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضل الأجانب البيع بصافي 172.6 مليون.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 907.6 مليون جنيه، وجرى التعامل على أسهم 193 شركة، ارتفع منها 61، وانخفضت أسعار 41، بينما استقرت أسهم 91 شركة عند مستويات جلسة أمس الأحد، بينما استقر رأسمال البورصة السوقي على مستوى 739.2 مليار جنيه.

وقال محمود عطا، خبير أسواق المال إن مؤشرات السوق شهدت أداءً متباينا، ليغلق “الرئيسي” متراجعاً بنحو 33 نقطة، وسط أحجام تداول اقتربت من حاجز المليار جنيه.

ويرى أن أداء السوق كان إيجابيا منذ بداية شهر رمضان، بشكل مغاير لأداء العام الماضي، وذلك بفعل قرارات البنك المركزي الأخيرة، وقرب الإعلان عن عدة صفقات استحواذ ستعمل على إعادة تقييم القطاعات المقيدة.

وتوقع عطا أن يستمر الأداء الإيجابي للمؤشر الرئيسي والصعود بالقرب من مستوى المقاومة 11800 نقطة خلال شهر أبريل الجاري.

ورجح استمرار الأداء الإيجابي للمؤشر السبعيني خلال هذا الشهر ليعيد التجربة قرابة مستويات المقاومة 2000 نقطة، مدعوما بحالة التفاؤل لدى المستثمرين الأفراد.

قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “عكاظ” لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي أغلق على انخفاض طفيف بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهده بأولى جلسات الأسبوع الجاري.

وأوضح أبو اليزيد أن المؤشر سيختبر بجلسة الغد منطقة المقاومة الفرعية 11600 نقطة، وفي حال اختراقها سيستهدف مستويات 11800 إلى 12000 نقطة.

ولفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 يرتكز على مستوى دعم مهم عند 1900 نقطة، متوقعا أن يتجه لاختبار مستوى المقاومة التالي 2000 نقطة ثم استهداف 2200 و2400 نقطة.