بنوك استثمار: سياسة التسعير والطلب على الجبن الأبيض يدعمان «عبور لاند» فى مواجهة قفزة المواد الخام

ترى بنوك استثمار محلية أن السياسة التسعيرية التى طبقتها شركة “عبور لاند”، إضافة إلى الطلب القوى على الجبن الأبيض والذى يمثل مصدرا رخيصا للبروتين كانا عاملين أساسيين فى دعم النتائج المالية للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي، كما خففا من حدة الضغط الناجم على الربحية نتيجة ارتفاعات أسعار المواد الخام.

وحققت “عبور لاند” فى النصف الأول من العام الحالى صافى إيرادات “مبيعات” 1.797 مليار جنيه، مقارنة مع 1.303 مليار للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو %38، كما سجل إجمالى الربح 294.6 مليون، مقارنة مع 222.8 مليون بنمو سنوى %32، وبلغ صافى الربح 180.8 مليون، نظير 144 مليونا للفترة المماثلة.

وتراجع هامش الربح الإجمالى خلال النصف الأول بنحو 2.4 نقطة أساس، نتيجة الارتفاع الحاد فى أسعار المواد الخام.

وقالت “عبور لاند” فى تقرير نتائجها المالية عن الفترة المذكورة إنها حافظت على هوامش إجمالى الربح ضمن المستويات المستهدفة، لافتة إلى أن سياستها التسعيرية، وسياسة مشتريات المواد الخام خففا الضغوط التى واجهتها نتيجة الاضطراب فى الأسواق المحلية والعالمية.

وحققت “عبور لاند” فى الربع الثانى من العام الحالى إيرادات قيمتها 874 مليون جنيه، مقارنة بـ 639 مليونا للفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو سنوي %37.

زيادة الأسعار عوضت ارتفاعات المواد الخام

وذكرت بحوث الأهلي- فاروس أن كمية مبيعات الجبن الأبيض شهدت تراجعا فى الربع الثانى من العام الحالى إلى 25 ألف طن، مقارنة مع الكميات المباعة بالربع الأول بواقع 30.6 ألف طن، لافتة إلى أن ذلك قد يرجع إلى موسم شهر رمضان، وتعطل سلاسل التوريد، والضغوط التضخمية، والصعوبات فى استيراد بعض مواد التعبئة.

وأشارت إلى أن هذا التراجع خفف من أثره الزيادة فى متوسط سعر البيع بنسبة %26.3 سنويًا و%15.8 على أساس ربعي، لافتة إلى أنه تنفيذ الزيادة الحادة فى الأسعار لتعويض تكاليف القفزة فى المواد الخام ومواد التعبئة، بالإضافة إلى التخفيض الأخير فى قيمة العملة المحلية.

وسجلت إيرادات الجبن الأبيض 810 ملايين جنيه بالربع الأول من 2022، مقارنة مع 578 مليونا فى الربع الثانى من عام 2021، و 862 مليونا فى الربع الأول من العام الحالي، مما يعنى نموا سنويا %40.1، وانخفاضا ربعيا %6.

ويمكن تبرير التراجع مقارنة مع فترة الربع الأول إلى انخفاض قيمة العملة الذى حدث فى مارس الماضى، وتأثيره على القوة الشرائية، بينما تأثرت مبيعات الربع الثانى مع تعرض المستهلكين للصدمة الأولية للضغوط التضخمية.

ومع انخفاض مستويات تذبذب الأسعار، تتوقع الأهلى – فاروس ارتفاع كمية المبيعات مرة أخرى، خاصة فى قطاع الجبن الأبيض بسبب انخفاض مرونة الطلب.

وسجل قطاع اللبن إيرادات قدرها 39.5 مليون جنيه، مقارنة مع 40.1 مليون فى الربع الثانى من العام الماضي، بتراجع سنوي %1.5.

وترى بحوث الأهلى – فاروس، أن منتجات الحليب ستستمر فى التباطؤ الذى بدأ مع مطلع العام نتيجة لزيادات الأسعار وضعف وضعها بالسوق بين اللاعبين الكبار، لافتة إلى أن الزيادات فى الأسعار عوضت انخفاض كميات المبيعات وحالت دون حدوث انخفاضات أكثر حدة فى الأداء.

من جانبه، سجل قطاع العصير مستويات نمو مميزة بالربع الثانى من العام، محققا 20 مليون جنيه، مقارنة مع 10 ملايين فى الربع الثانى من العام الماضي، بنمو سنوي %100.

وقالت الأهلى – فاروس إن ذلك يرجع ذلك بشكل أساسى إلى دعم العلامة التجارية الجديدة “Lovely” التى تستهدف شرائح المستهلكين ذات الدخل المنخفض بمستويات أسعار أقل مقارنة بالعلامة التجارية الأصلية لـ”عبور لاند”.

وسجل قطاع الجبن المصنعة إيرادات قدرها 7.3 مليون جنيه، مقارنة مع 6.6 مليون فى الربع الثانى من عام بنمو سنوي %10.6، كما خططت الشركة لإدخال منتج جديد زنة 50 جراما، بسعر منخفض جدًا ويمكن استخدامه خلال التنقل.

وسجلت إيرادات النصف الأول من العام الحالي 1.798 مليار جنيه، مقارنة مع 1.303 مليار جنيه فى الفترة المماثلة، بنمو سنوي %38.

وأشارت وحدة البحوث إلى أن هذا النمو جاء مدعوما بزيادة متوسط أسعار البيع، وكمية مبيعات الجبن الأبيض القطاع الأساسى لدى الشركة بكمية 55.2 ألف طن، مقارنة مع 47.7 ألف طن فى الفترة المناظرة، أى بارتفاع سنوى قدره 15.7، كما ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة %19.2 لتعويض الزيادة فى التكاليف.

ولفتت إلى أن “عبور لاند” نجحت فى الحفاظ على هوامش ربح قوية رغم التكاليف المتزايدة.

و شهدت المواد الخام الرئيسية للشركة من اللبن البودرة خالى الدسم، وزيت النخيل زيادات حادة خلال الربع و بلغ متوسط سعر اللبن البودرة خالى الدسم 3,394 دولار للطن المترى خلال الربع الثانى من العام، بنمو سنوي %26.6، بينما بلغ متوسط زيت النخيل الخام 1.453 دولار للطن خلال الربع الثانى من 2022، بنمو سنوي %47.7.

وسجلت خسائر العملات الأجنبية 3 ملايين جنيه للربع الثانى للعام الحالي، مقارنة مع 19.9 مليون فى الربع الأول.

فيما سجل صافى الربح للربع الثاني 90.2 مليون جنيه، مقارنة مع 74.2 مليون فى الربع الثانى من العام الماضي، بزيادة سنوية %21.6 مما يعكس هامشًا قدره %10.3، مقابل %9.8 للربع الثانى من العام الماضي.

وسجل صافى الربح بالنصف الأول من 2022 ما قيمته 181 مليون جنيه بهامش %10.1، مقارنة مع 144 مليونا بالنصف المماثل من العام الماضى بهامش %11.1 وجاء الأثر السلبى نتيجة خسائر سعر العملة بواقع 22.9 مليون، مقارنة بمكاسب 0.7 مليون للنصف الأول من 2021.

وترى الأهلي- فاروس أن “عبور لاند” نجحت فى الحفاظ على مستوى قوى من الهوامش على الرغم من قفزة المواد الخام العالمية والمحلية خلال الربع الثانى مدعومة بسياسات التسعير الخاصة بها والطلب القوى على الجبن كمصدر أرخص للبروتين.

ومع انخفاض أسعار المواد الخام (لوحظ بالفعل خلال شهر يوليو) يمكننا أن نرى ارتفاع الهوامش مع بدء التكاليف فى الانخفاض ومحافظة أسعار البيع على مستوياتها.

وقالت الأهلي- فاروس إنها قامت سابقا برفع القيمة العادلة لسهم عبور لاند من 8.00 جنيه، إلى 8.50 مع الحفاظ على توصيتها بزيادة الوزن النسبي.

عدة عوامل

دعمت نمو صافى الأرباح

وقالت وحدة بحوث مباشر إن هناك عدة عوامل ساهمت فى نمو صافى أرباح “عبور لاند” بالنصف الأول شملت نمو مجمل الربح بنسبة %26 ليصل إلى 391.9 مليون جنيه، بدعم زيادة الإيرادات %38 إذ سجلت 1.7 مليار.

وأشارت إلى أن نمو صافى الربح بالنصف الأول جاء رغم تكبد “عبور لاند” خسائر فروق تقييم عملة بقيمة 22.8 مليون جنيه، مقارنة مع مكاسب فروق تقييم عملة 0.69 مليون فى النصف الأول من 2021، مشيرة إلى أنه تم رفع سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكى من 15.70 جنيه، إلى 18.30 فى 21 مارس الماضي.

وتطرقت “مباشر” إلى نصيب مساهمة قطاعات الشركة فى إيرادات النصف الأول من العام الحالي، لافتة إلى تسجيل إيرادات الجبن الأبيض 1.6 مليار جنيه، بزيادة %40 مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، لتساهم بنسبة %93.6.

ولفتت إلى تسجيل الألبان والعصائر 114 مليون جنيه فى النصف الأول بزيادة %11 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل مساهمتها فى الإيرادات %6.35.

ورفعت “عبورلاند” متوسط أسعار الحليب بأكثر من %11 للتخفيف من أثر ارتفاعات الحليب الخام، والمواد الخام الأخرى على هوامش أرباحها، وفقا لوحدة البحوث، لافتة إلى أن إبقاء الشركة على أسعار مربحة لمنتجات الألبان طول الوقت يعد أمرا صعبا فى الظروف الحالية خاصة مع تردد اللاعبين الكبار فى السوق فى زيادة أسعارهم.

وعلى صعيد قطاع العصير، قالت “مباشر” إن “عبور لاند” أطلقت منتج العصير” Lovely” بأسعار مغرية والذى يستهدف المستهلكين ذوى الدخل المنخفض، لافتة إلى أن سوق العصير يحركه السعر بشدة مع تركيز أقل على الجودة.

ولفتت “مباشر” إلى أن مضاعف الربحية لسهم “عبور لاند” خلال 12 شهرا يبلغ 5.26 مرة.

صافى أرباح الربع الثانى توافقت

مع تقديرات «النعيم»

وقالت بحوث بنك استثمار النعيم إن أداء “عبور لاند” كان جيدا فى الربع الثانى إذ بلغ صافى الربح 90.4 مليون جنيه (قبل خصم مكافآت الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة البالغة 12.9 مليون)، بنمو سنوى %21.7 مشيرة إلى أن ذلك جاء متماشيا مع تقديراته البالغة 89.2 مليون جنيه، بينما جاء أعلى من تقديرات السوق البالغة 86.6 مليون.

وأضافت بحوث النعيم أن أداء صافى الربح الجيد جاء مدعوما بزيادة الشركة أسعار الجبن الأبيض خلال النصف الأول.

وبلغت الإيرادات فى الربع الثانى 874 مليون جنيه، بارتفاع بواقع %36.8 سنويًا ولكن بتراجع %5.4 ربع سنويًا، وسجل هامش الربح الإجمالى %21.9، بتراجع 2.3 نقطة مئوية سنويًا (نتيجة لارتفاع تكلفة المواد الخام).

وأشارت “النعيم” إلى أنه على صعيد قطاع الجبن، بلغت الإيرادات 846 مليون جنيه، بنمو كبير بواقع %46.4 سنويًا و%2.4 ربع سنويًا؛ إذ جاءت هذه الزيادة السنوية بدعم من ارتفاع أسعار الجبن بنسبة %35.2 سنويًا (لتصل إلى 33.8 ألف جنيه للطن)، وزيادة كمية المبيعات بمقدار %8.2 سنويًا لتصل إلى 25 ألف طن. وساهم الجبن الأبيض بـ %93 من إجمالى إيرادات الشركة.

وبالنسبة لقطاع الألبان، سجلت إيراداته 4.3 % من إجمالى الإيرادات، بما قيمته 39.5 مليون جنيه، بتراجع %1.3 سنويًا.

وبلغت إيرادات قطاع العصير 20.3 مليون جنيه، بنمو بمقدار %103.0 سنويًا بدعم من إطلاق العلامة التجارية الجديدة “ Lovely” المستهدفة لشريحة استهلاك أقل سعريًا مقارنة مع منتجات عصير “عبور لاند” الأخرى.

فيما بلغت إيرادات الجبن المطبوخ 7.3 مليون جنيه، بارتفاع %4.3 سنويا، وارتفع صافى الدين المُجمع للشركة بنسبة %83.3 ربع سنوى؛ متأثرًا بارتفاع رأس المال العامل بنسبة %46.9 ربع سنوى، فضلًا عن توزيع الأرباح خلال الربع الأول، ونستمر فى التوصية بشراء سهم “عبور لاند” للصناعات الغذائية عند سعر مستهدف 8.38 جنيه للسهم.

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ارتفاع سنوى فى مبيعات العصير بدعم المنتج الجديد

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توصيات بشراء السهم وزيادة الوزن النسبى فى المحفظة

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منى عبدالباري