بورصة وشركات

بنهاية ديسمبر..القيمة السوقية للأسواق المالية العربية ترتفع 3.12%

ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنحو 3.12 % في نهاية شهر ديسمبر الماضى . وأوضحت النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي أصدرها الصندوق اليوم أن مؤشر الصندوق أنهى تعاملات شهر…

المال - خاص 6:36 م, الجمعة, 7 يناير 22 6:36 م, الجمعة, 7 يناير 22

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ارتفعت القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي بنحو 3.12 % في نهاية شهر ديسمبر الماضى .

وأوضحت النشرة الشهرية لأسواق المال العربية التي أصدرها الصندوق اليوم أن مؤشر الصندوق أنهى تعاملات شهر ديسمبر مرتفعاً بنحو 1.56 % ليصل إلى نحو 494.07 نقطة مقارنةً مع مستواه في نهاية شهر نوفمبر 2021.

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ولفتت إلى أن أغلب مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي شهدت ارتفاعاً في نهاية ديسمبر من عام 2021، لتواصل محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2021.

وأشارت إلى أن ذلك يعكس الارتفاع المسجل في مؤشرات قيم وأحجام التداول ومؤشرات القيمة السوقية على إثر تحسن مؤشرات عدد من القطاعات منها: البنوك والخدمات المالية، والعقارات، والاستثمار، والصناعة.

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ولفتت إلى أن استمرار حركة الإدراجات الجديدة في عدد من البورصات العربية التي تهدف إلى توسعة قاعدة الأسواق كان له الأثر الإيجابي على مؤشرات الأداء في ظل مواصلة البورصات العربية جهودها نحو رفع مستويات السيولة وزيادة معدلات التداول، وجذب الاستثمار الأجنبي، علاوة على استمرار عملها في إطار تعزيز التحول المالي الرقمي، وتنمية أسواق الدين، وتفعيل منصات التمويل الجماعي.

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وأكدت أن تحسن أسعار النفط العالمية، وارتفاع مؤشرات أداء عدد من الأسواق المالية العالمية عزز أيضا من تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية شهر ديسمبر الماضى.

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