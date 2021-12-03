استثمار

بنك التنمية الأوراسي يعلن استعداده لتمويل طريق الحرير الروسى

أعرب بنك التنمية الأوراسي عن استعداده لتمويل مشروع طريق "المريديان السريع" المعروف باسم "طريق الحرير الروسي"، والذي يعد جزءا من مشروع لبناء طريق نقل دولي بين أوروبا وغرب الصين. و"المريديان السريع" هو طريق نقل سريع يمتد لمسافة حوالي 2000 كيلومتر…

المال - خاص 4:41 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 4:41 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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أعرب بنك التنمية الأوراسي عن استعداده لتمويل مشروع طريق “المريديان السريع” المعروف باسم “طريق الحرير الروسي”، والذي يعد جزءا من مشروع لبناء طريق نقل دولي بين أوروبا وغرب الصين.

و”المريديان السريع” هو طريق نقل سريع يمتد لمسافة حوالي 2000 كيلومتر من حدود كازاخستان عبر الأراضي الروسية إلى بيلاروس، وهو جزء من مشروع لبناء طريق نقل دولي بين أوروبا وغرب الصين، والمقطع الروسي يسمى المريديان.

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وقال بنك التنمية الأوراسي في بيان أمس الخميس، إنه على استعداد للعمل كمقرض ومنظم لتمويل طريق “المريديان السريع” وذلك كجزء من بناء طريق نقل دولي بين أوروبا وغرب الصين.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن بين بنك التنمية الأوراسي والشركة القابضة الروسية، وذلك خلال انعقاد الكونجرس الأوراسي.

ووفقا للبيان فإن طريق “المريديان السريع” سيتجاوز المرور عبر مدن كبيرة، ومن المفترض أن يمر عبر ثمانية كيانات في روسيا، وسيتراوح طول الطريق من 1300 إلى 2021 كم.

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ووفقا للمعطيات الأولية فإن تكلفة الطريق السريع ستتراوح ما بين 420 – 430 مليار روبل (حوالي 6 مليارات دولار). ومن المخطط أن يتم نقل بضائع عبر الطريق من 6.1 إلى 11.5 مليون طن في السنة بحلول العام 2035، وسيشكل الترانزيت حوالي 11% من هذا الرقم. والحجم المتوقع لحركة المرور على الطرق يصل إلى 12 ألف سيارة لكل يوم.

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وسيشكل الطريق جزءا من تعاون واسع بين الصين وروسيا اللتين تعملان معا على إنشاء هذا الطريق ليكون بمثابة ممر روسي بين الصين وأوروبا لتسريع وتيرة نقل البضائع بين أوروبا والصين.

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بقلم المال - خاص

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