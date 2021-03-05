سيـــاســة

اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين» تمد فتح باب التسجيل للواحدة ظهرا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين،في الساعة الثانية عشرة ، عن مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حتى الساعة الواحدة ظهرا، جاء ذلك بعد أن وصل عدد المسجلين في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة…

رحاب صبحي 1:12 م, الجمعة, 5 مارس 21 1:12 م, الجمعة, 5 مارس 21

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين،في الساعة الثانية عشرة ، عن مد باب التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حتى الساعة الواحدة ظهرا، جاء ذلك بعد أن وصل عدد المسجلين في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة الثانية عشر ظهرا الى 150 عضوا.

يأتي ذلك في إطار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي من المفترض – في حال اكتمال النصاب القانوني للانعقاد ( نصف الأعضاء المشتغلين + 1 ) – أن تجري انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

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و في حال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل الجمعية العمومية لمدة أسبوعين لتعقد يوم 19 مارس على أن يكون النصاب القانوني لصحة الانعقاد هو 25% من عدد الاعضاء المشتغلين +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين ( 2379 صحفيا ).

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بقلم رحاب صبحي

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