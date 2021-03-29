«القابضة الكويتية» تقتنص حصة «بنك مصر» وآخرين فى «الإسكندرية للأسمدة»

لترفع نسبتها إلى %55 مقابل 50 مليون دولار

علمت «المال» أن الشركة القابضة المصرية الكويتية استحوذت على حصة إضافية تبلغ نحو %10 من أسهم شركة الإسكندرية للأسمدة، فى صفقة بلغت قيمتها 50 مليون دولار (ما يعادل 800 مليون جنيه).

قالت مصادر مطلعة على تفاصيل العملية، إن «القابضة الكويتية» رفعت حصتها المباشرة برأسمال «الإسكندرية للأسمدة» من 45 إلى %55 عبر شراء كامل حصة شركة مصر كابيتال Misr Capital – الذراع الاستثمارية لبنك مصر البالغة %4.16 – بقيمة 14.7 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن «القابضة» أيضا رفعت حصتها غير المباشرة فى «الإسكندرية للأسمدة» عبر شراء حصة إضافية بنحو %10 فى هيكل ملكية «بوابة الكويت» – التابعة لها والمالكة لحصة فى «الإسكندرية للأسمدة» – وذلك بقيمة 35.8 مليون دولار.

مصادر: تخارج «Misr Capital» ذراع المصرف الحكومى بنسبة %4.16 مقابل 14.7 مليون دولار.. و«فاروس» سمسارا للعملية بسوق الخارج

وأشارت المصادر إلى أن هيكل ملكية «الإسكندرية للأسمدة» بعد تنفيذ الصفقة أصبح يتوزع بواقع %55 لـ«القابضة الكويتية» و%22 لـ«بوابة الكويت»، و%15 لشركة أبو قير للأسمدة، و%8 لآخرين، علما بأن «بوابة الكويت» تتبع القابضة المصرية الكويتية.

وذكرت المصادر أن صفقة بيع بنك مصر لحصته فى شركة الإسكندرية للأسمدة يأتى فى إطار تخارجه من الأصول غير الأساسية والتركيز على الأنشطة المصرفية والمالية.

ولفتت إلى أن اهتمام «القابضة الكويتية» برفع حصتها فى «الإسكندرية للأسمدة» غرضه تعظيم العائد لمساهمى الأقلية، فضلا عن الميزة التنافسية والتصديرية لقطاع الأسمدة والحوافز المختلفة التى تقدمها الدولة له.

وذكرت أن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية لعبت دور سمسار ومنفذ عملية نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.

ولفتت المصادر إلى أن شركة الإسكندرية للأسمدة تصدر %70 من إنتاجها لعدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ إجمالى مبيعاتها السنوية حوالى 150 مليون دولار شاملة السوق المحلية.

وتأسست Misr Capital فى عام 2010 كشركة تابعة لبنك مصر، لتصبح واحدة من كبرى كيانات أنشطة بنوك الاستثمار فى مصر.

وتعتزم «القابضة الكويتية» ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار فى مشروعات مختلفة داخل مصر خلال العامين الحالى والقادم.

وتخطط الشركة لاستثمار 80 مليون دولار لاستكمال مشروع إنشاء مصنع الخشب المضغوط المعلن عنه سابقا، كما تخطط لضخ 75 مليون دولار فى تنمية عدد آبار الغاز بحقل امتياز شمال سيناء البحرية المملوكة لإحدى الشركات التابعة.