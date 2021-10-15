الصين تطلق أول قمر صناعي لاستكشاف الطاقة الشمسية

أعلنت الصين اليوم نجاحها في إرسال أول قمر صناعي لاستكشاف الطاقة الشمسية إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد. وذكرت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن القمر الصناعي أطلق على متن…

أعلنت الصين اليوم نجاحها في إرسال أول قمر صناعي لاستكشاف الطاقة الشمسية إلى الفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد.

وذكرت هيئة الفضاء الوطنية الصينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن القمر الصناعي أطلق على متن صاروخ لونج مارش دي2 ودخل مداره المخطط بنجاح، ومن المتوقع أن يؤدي القمر الصناعي، الذي سيجري أول استكشاف فضائي للتصوير الطيفي لطاقة ألفا الشمسية، إلى تحسين قدرة الصين على البحث في مجال استكشاف الطاقة الشمسية.

وسيعمل القمر الصناعي في مدار متزامن مع الشمس على ارتفاع 517 كم، مع تلسكوب فضائي شمسي، وسيساعد الباحثين على ملاحظة التغيرات في الشمس أثناء التوهجات الشمسية، مثل التغيرات في درجة حرارة الغلاف الجوي.