السيسي: مصر ما زالت تقدم الشهداء للتخلص من الإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر مازالت تقدم شهداء سواء ضباط أو ضباط صف أو جنود حتى يتم التخلص تماما من الإرهاب، مشددا على أن الشر مهما كانت قدرته لا يستطيع أبدا أن يهزم الخير، وهذه سنة الله في…

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر مازالت تقدم شهداء سواء ضباط أو ضباط صف أو جنود حتى يتم التخلص تماما من الإرهاب، مشددا على أن الشر مهما كانت قدرته لا يستطيع أبدا أن يهزم الخير، وهذه سنة الله في الوجود.

جاء ذلك في مداخلة للرئيس السيسي، خلال المنتدى الذي عقد اليوم ، على هامش الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين للقوات المسلحة بعنوان “أكتوبر 73 والعبور إلى المستقبل”، بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال الرئيس وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن “الشر استثناء، والخير هو القاعدة، والاستثناء لا يهزم القاعدة أبدا”.

وأشاد السيسى بالدور الذي لعبه أهل سيناء أثناء الاحتلال، موجها حديثه لهم بالقول “أنتم كان لكم دور دائما كجزء من شعب مصر ، وانتم مصريون قبل 1967 وبعد 1967 وقبل وبعد 1973 وحتى الآن”، مشيرا إلى أن الدولة المصرية في وقت من الأوقات “لم تستطع عمل الواجب معكم ..لكننا نحاول أن نشكركم ونرد جميل أهل سيناء علينا جميعا بالبناء والتنمية والتعمير”.

وأضاف “أهل سيناء جزء من الشعب المصري، فهم قاموا خلال فترة من أقسى الفترات وهم في كنف الاحتلال بتقديم الدعم واستمروا فيه حتى تعود سيناء إلى مصر وإلى أهلها رغم تعرض حياتهم وأسرهم لخطر حقيقي”.

وأشار إلى أن الندوة التثقيفية الرابعة والثلاثين بمناسبة احتفال القوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر المجيد هى بمثابة استدعاء للتاريخ وتعطي العظة للكثيرين، لأن الكثيرين لم يعيشوا هذا التاريخ، مضيفا إن المشاركين في الندوة استدعوا لنا ما حدث في تلك الفترة، فعندما تحدث اللواء الدكتور سمير فرج عن نصر أكتوبر فهو يجسد هذا الحدث العظيم لشبابنا من الضباط المتواجدين اليوم والذين لم يعاصروه.

وتابع الرئيس :”لذلك فإننا نستدعي التاريخ ونسرد الوقائع التي قيلت والتي كانت في وقتها حدثا عظيما جدا”، مشيرا إلى أن معركة استرداد طابا من خلال التحكيم الدولي عشناها كمصريين جميعا وكنا نتساءل :”إلى أي مدى سنصل “؟ وهل سنتمكن فعلا من كسب معركتنا واسترداد آخر قطعة أرض تعود إلى مصر من سيناء؟ وهو ما تحقق فعلا بالعزيمة والإرادة وبالعلم وبالخبرات التي كانت موجودة في تلك اللجنة المشكلة لهذا الأمر”.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للدكتور مفيد شهاب -عضو الوفد المصري في اللجنة القومية لمفاوضات استرداد طابا آنذاك- قائلا: “اسمح لي أن أوجه لك الآن وللجنة القومية ، الشكر على الجهود العظيمة التي قمتم بها فلكم كل التقدير والاحترام “.