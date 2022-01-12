سيـــاســة

السيسي: مصر أنفقت 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر في 7 سنوات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للشباب المصري، لمساهمته بأفكاره في إطلاق المحفل الدلي المتمثل في "منتدى شباب العالم"، وكذلك مبادرة "حياة كريمة" التي ساهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع المعيشة لدى المصريين في الريف المصري. وقال الرئيس السيسي، في…

المال - خاص 1:40 م, الأربعاء, 12 يناير 22 1:40 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية للشباب المصري، لمساهمته بأفكاره في إطلاق المحفل الدلي المتمثل في “منتدى شباب العالم”، وكذلك مبادرة “حياة كريمة” التي ساهمت بشكل كبير في تحسين أوضاع المعيشة لدى المصريين في الريف المصري.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته في الجلسة النقاشية “تجارب التنموية في مواجهة الفقر”، باليوم الثالث في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، اليوم الأربعاء، إن المبادرة ساهمت في تقليل معدلات الفقر التي كانت أشبه بالمتاهة، لاسيما في ظل الظروف التي عانتها مصر خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدًا على أن الدولة المصرية كانت في حاجة ماسة لتقضي على ذلك الفقر منذ اليوم الأول من توليه زمام الأمور في البلاد، نظرًا لأنه أخطر من جائحة كورونا.

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وأشار السيسي إلى أن مصر أنفقت أكثر من 400 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية، للخروج من متاهة الفقر التي كان يصعب على الأسر المصرية الخروج منها، وذلك من خلال إجراءات عدة من أهمها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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بقلم المال - خاص

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