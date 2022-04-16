سيـــاســة

السيسي لوفد الكونجرس : مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بالوفد الأمريكي،
المال - خاص 5:54 م, السبت, 16 أبريل 22 5:54 م, السبت, 16 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور “ريتشارد شيلبي” بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بالوفد الأمريكي، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مؤكداً على حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة.

اقرأ أيضا  الخارجية الصينية: قضية أوكرانيا تكشف سعي الولايات المتحدة للهيمنة والتنمر￼

من جانبهم؛ أكد أعضاء الوفد الأمريكي الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة في المنطقة، مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة الرئيس في تحقيق الاستقرار والأمن في مصر بعد النجاح في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة لحرية الاعتقاد بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة.

اقرأ أيضا  السيسي يتابع الموقف التنفيذي لترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، لاسيما على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي، كما تم التطرق إلى التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أشاد وفد الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلام، في حين أكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً للتعايش والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

اقرأ أيضا  «حبس عام».. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

شباب «النواب» : تنسيق رباعي بين اللجنة الأوليمبية والبارالمبية ووزارة الرياضة لدعم أبطال مصر

ياسمين فواز 3:18 م, السبت, 16 أبريل 22

رئيس خارجية الشيوخ: الحوار المصري الأمريكي استراتيجي وناقش التحديات التي تواجه العالم

ياسمين فواز 12:33 م, السبت, 16 أبريل 22

برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على مواقف السيارات والأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة المحددة

ياسمين فواز 12:16 ص, السبت, 16 أبريل 22

جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهريب عدد من الكائنات البحرية والأدوية والأجهزة الطبية

السيد فؤاد 11:31 م, الجمعة, 15 أبريل 22

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية

السيد فؤاد 10:27 م, الجمعة, 15 أبريل 22

أسفر عن إصابة واعتقال عشرات المصلين.. مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى

أحمد إسماعيل 7:20 م, الجمعة, 15 أبريل 22