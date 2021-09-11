سيـــاســة

السيسي: إطلاق إستراتيجية وطنية لـحقوق الإنسان نقطة مضيئة في تاريخ مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر. وقال الرئيس السيسي - في كلمته بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان…

المال - خاص 5:20 م, السبت, 11 سبتمبر 21 5:20 م, السبت, 11 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.

وقال الرئيس السيسي – في كلمته بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان – إن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

اقرأ أيضا  رئيس النواب: نتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني بين مصر والنمسا

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ها نحن اليوم حيث تطلق الحكومة المصرية إستراتيجيتها الوطنية الأولى بحقوق الإنسان والتي تعد نتاجا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدى أكثر من عام”.

وتابع: “أود أن أثمن المنهجية التي تم بها إعداد تلك الإستراتيجية والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري، كما أتوجه بالشكر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني من مختلف المحافظات وأعضاء الهيئة الاستشارية على مساهمتهم البناءة في بلورة تلك الإستراتيجية”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

النائب العام يأمر بحبس 5 متهمِينَ استولوا على أموال عملاء فى بنك مصر بالنصب

المال - خاص 4:41 م, السبت, 11 سبتمبر 21

«الخارجية» تعرب عن تعازيها في حادث تحطم طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة السودانية

سمر السيد 4:31 م, السبت, 11 سبتمبر 21

طلب إحاطة في البرلمان يطالب بتشديد الرقابة على مراكز العلاج الطبيعي

ياسمين فواز 1:32 م, السبت, 11 سبتمبر 21

انتفاضة في البرلمان ضد طبيب أجبر ممرضًا على السجود لكلب

ياسمين فواز 11:19 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

أول تعليق من البرلمان على واقعة إهانة ممرض وإجباره على السجود لكلب

ياسمين فواز 8:39 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

عودة رئيس مجلس النواب من فيينا عقب المشاركة في مؤتمر مكافحة الإرهاب

ياسمين فواز 8:36 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21