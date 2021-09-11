السيسي: إطلاق إستراتيجية وطنية لـحقوق الإنسان نقطة مضيئة في تاريخ مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر. وقال الرئيس السيسي - في كلمته بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان…

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، معتبرا إياها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.

وقال الرئيس السيسي – في كلمته بمناسبة إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان – إن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، حيث لم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: “ها نحن اليوم حيث تطلق الحكومة المصرية إستراتيجيتها الوطنية الأولى بحقوق الإنسان والتي تعد نتاجا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدى أكثر من عام”.

وتابع: “أود أن أثمن المنهجية التي تم بها إعداد تلك الإستراتيجية والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري، كما أتوجه بالشكر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي المجتمع المدني من مختلف المحافظات وأعضاء الهيئة الاستشارية على مساهمتهم البناءة في بلورة تلك الإستراتيجية”.