سيـــاســة

السيسـي يـؤدى صـلاة الجمعـة بمسجد المشير طنطـاوى ويلتقـى عـددا مـن قـادة القوات المسلحة (صور)

وعقب آداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى التقي الرئيس بقادة القوات المسلحة
المال - خاص 6:07 م, الجمعة, 15 أبريل 22 6:07 م, الجمعة, 15 أبريل 22

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قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أدى اليوم صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطــاوى تزامنـاً مـع احتفـالات مصـر والقـوات المسلحة بـذكرى انتصـارات العاشر من رمضان وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

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كما حضر صلاة الجمعة مع الرئيس السيسيى وزراء الأوقاف والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية ومحافظ القاهرة ووكيل الأزهر الشريف وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وعقب آداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى التقي الرئيس بقادة القوات المسلحة حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ، وأدار الرئيس حواراً مع قادة القوات المسلحة تناول خلاله كافة الأحداث المحلية والإقليمية والعالمية وتأثيرها على المنطقة.

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وأشاد الرئيس السيسي بجهـود القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل تفان وإخلاص على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية مؤكداً أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن أمن مصر وسلامتها.

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بقلم المال - خاص

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