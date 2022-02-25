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السفارة المصرية بكييف تنشر رقم هاتف سفارتنا ببولندا لمساعدة العالقين على الحدود البولندية الأوكرانية

نشرت سفارة مصر فى كييف اليوم الجمعة رقم هاتف التواصل مع السفارة المصرية ببولندا للتسهيل على المواطنين المتواجدين على الحدود بين البلدين والذين غادروا أوكرانيا على ضوء التطورات الجارية. وكتبت السفارة - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"-…

المال - خاص 7:00 م, الجمعة, 25 فبراير 22 7:00 م, الجمعة, 25 فبراير 22

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نشرت سفارة مصر فى كييف اليوم الجمعة رقم هاتف التواصل مع السفارة المصرية ببولندا للتسهيل على المواطنين المتواجدين على الحدود بين البلدين والذين غادروا أوكرانيا على ضوء التطورات الجارية.

وكتبت السفارة – عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”- “السادة المواطنون المتواجدون على الحدود البولندية – الأوكرانية، ولديهم مشكلات فى دخول بولندا يمكنهم التواصل مع السفارة المصرية في بولندا على الرقم التالي +48511538378”.

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وتواصل السفارة المصرية على مدار الساعة متابعة أحوال الجالية المصرية المُقيمة في أوكرانيا، وذلك في إطار التطورات المُتسارعة حاليًا على المشهد الأوكراني، كما تنشر الإرشادات الواجب اتباعها.

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بقلم المال - خاص

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