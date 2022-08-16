الزراعة: تسليم مليونى طن أسمدة مدعمة للمستفيدين فى المحافظات

أكد على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعية لـ«المال» عدم وجود أزمات فيما يتعلق بصرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية، مثل القصب والبنجر والذرة والأرز والقطن والبساتين، مضيفًا أن إجمالى ما تم توزيعه على المزارعين اقترب من حاجز المليونى طن أسمدة من إجمالى 2.2 مليون مقررة بالكامل للموسم الصيفى.

وأكد أن حركة تداول الأسمدة المدعمة تشهد سيولة وسط اختفاء الاختناقات فى عمليات التوزيع خلال الموسم الصيفى الحالى.

وكشفت وزارة الزراعة ممثلة فى جمعية الائتمان الزراعى أن الشركات ترسل الحصص الشهرية واليومية بشكل منتظم حاليًا إلى مقرات الجمعية بما يتراوح بين 5 إلى 6 آلاف طن يوميًا.

يذكر أن الاتحاد التعاونى الزراعى يضم تحت مظلته 3 جمعيات مركزية، هى: الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح.

وأشار «عودة» إلى أن حصة الأسمدة المدعمة تمثل %55 من الإنتاج اليومى فى مصر من إجمالى إنتاج الشركات المتعاقدة مع الحكومة، أبرزها أبو قير وموبكو والمصرية وغيرها.

وأضاف «عودة» أن الجمعية المركزية للائتمان الزراعى تتسلم شهريًا ما يتراوح من 150 إلى 160 ألف طن، بما يعادل %85 من الحصة المقررة للجمعية.

ولفت إلى أن أبرز الشركات التى تلتزم بحصتها مع الجمعية شركة أبو قير وموبكو، مضيفًا أن جميع المحافظات تسلمت الحصص المقررة لها بنسبة %90.

من جانبه، أكد ماهر أبو جبل، عضو نقابة الزراعيين، المدير الإقليمى لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لمجموعة ذا جيت إنترناشونال، أن الشركات ملتزمة حاليًا بتوريد الحصص المقررة عليها.

ولفت «أبو جبل» إلى أن السعر العالمى للأسمدة يصل حاليًا إلى 20 ألف جنيه للطن، مقابل 4800 جنيه سعر البيع للمزارع فى مصر الذى يتم الصرف به من الجمعية.

وأضاف أن إجمالى فوارق السعر بين الأسمدة المدعمة المتداولة فى مصر والعالمى يبلغ 56 مليار جنيه سنويًا.

يذكر أن حجم إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ سنويا 22 مليون طن مترى (%15.5 أزوت)، منها 10 ملايين طن للتصدير، و12 مليونًا للسوق المحلية حر ومدعم.

وقال «أبوجبل» إن كل المتغيرات العالمية والمحلية تؤثر فى أسعار الأسمدة، ومع زيادات تكاليف الإنتاج قفزت أسعارها فى السوق الحرة بشكل كبير مقارنة بالعام الماضى.

يذكر أن أسعار الأسمدة «اليوريا» فى السوق المحلية تبلغ 10 آلاف جنيه للطن، فيما ارتفع سعر النترات ليسجل 9700 جنيه.

من جانبه، أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى لـ«المال» أن حجم التوريدات اليومية من شركات الأسمدة إلى وزارة الزراعة يتراوح من 9 إلى 10 آلاف طن، وشهريًا يصل إلى 300 ألف طن.

ولفت إلى أن أبرز المحاصيل التى تحتاج إلى التسميد هى البنجر والقصب والمحاصيل البستانية.

يذكر أن حجم الأسمدة المدعمة يصل سنويًا إلى 4 ملايين طن، منها 2.2 مليون صيفًا و1.8 مليون شتاء، وتم رفع سعر السماد بالجمعيات مؤخرًا من 3290 جنيها إلى 4800 جنيه.

وأضاف «حمادة» أنه لا توجد أية أزمات أو مشكلات فى حركة توزيع الأسمدة المدعمة حاليا فى ظل توافر المنتج.

◗❙على عودة: الموسم الصيفى خالٍ من الاختناقات بسبب انتظام الإمدادات وزيادة المعروض