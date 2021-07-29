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الحكومة ترصد 3.448 مليار جنيه للتغذية الكهربائية لمونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

تضمنت قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في اجتماعه الأسبوعي اليوم، الإحاطة بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج نحو 3,448 مليار جنيه بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خط المونوريل ( العاصمة الإدارية، و6…

صفية حمدي 6:01 م, الخميس, 29 يوليو 21 6:01 م, الخميس, 29 يوليو 21

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تضمنت قرارات مجلس الوزراء التي صدرت في اجتماعه الأسبوعي اليوم، الإحاطة بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدراج نحو 3,448 مليار جنيه بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خط المونوريل ( العاصمة الإدارية، و6 أكتوبر) ضمن المشروعات الإستراتيجية لوزارة الكهرباء.

ووافق المجلس بين قراراته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أربع قطع أراض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.

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وذلك لاستخدامها في إقامة محطات خدمة وتموين سيارات، وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتشمل تلك الأراضي: قطعة أرض بمساحة 1.16 فدان تقريبا تعادل 4900 م2بطريق رأس غارب /الشيخ فضل، ومساحة 1.23 فدان تقريبا تعادل 5174 م2 بطريق مرسى علم /إدفو، ومساحة 1.16 فدان تقريبا تعادل 4900 م2 بطريق رأس غارب /الزعفرانة، ومساحة 1.16 فدان تقريبا بطريق مرسى علم/برنيس.

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بقلم صفية حمدي

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