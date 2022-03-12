البورصة المصرية مرشحة للتماسك بالجلسات المقبلة بعد هبوطها 7% الأسبوع الماضى

توقع خبراء التحليل الفنى توقف نزيف خسائر البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، وتمكنها من التماسك قرب مستويات الدعوم الحالية، وأن تشهد المؤشرات ارتدادة تصحيحية صاعدة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضى على هبوط جماعى، بواقع 7.54٪ للمؤشر الرئيسى”EGX30″ ليغلق عند 10453 نقطة.

وتراجع ” EGX70 EWI” بنحو 1.03% مسجلا 1867 تقطة، والأوسع نطاقا” EGX100 EWI” 2.32٪ عند مستوى 2815 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم الأسبوع الماضى 1.7 مليار جنيه، مقابل 5.48 مليار للأسبوع السابق له.

وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 4.7٪ بما يعادل 34 مليار جنيه ، ليسجل 681.4 مليار الأسبوع الماضى، مقابل 715.4 مليار مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

وسيطر المصريون على 66.8٪ من تعاملات السوق، مقابل 23.2٪ للأجانب، و 10٪ للعرب.

وسجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 1.29 مليار جنيه و 116.9 مليون على الترتيب، والأجانب صافى بيع بقيمة 1.4 مليار.

وتوقع ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، هبوط” EGX30 ” لقرب مستوى الدعم 10200 نقطة الأسبوع الجاري.

وأضاف أنه من الأرجح تمكن” EGX30″ من التماسك، والارتداد لأعلى ليكرر التجربة على 10800 نقطة خلال ما تبقى من مارس الجارى، على أن يظل مستوى المقاومة الرئيسى 11000 نقطة حتى بداية شهر رمضان .

ورجح ارتداد سهم البنك التجارى الدولى لأعلى وإعادة التجربة على مستوى المقاومة الفرعى 43 جنيها، بالإضافة إلى تحسن أداء بعض القطاعات مثل العقارات والأسمنت.

وأشار إلى الأداء الإيجابى لأسهم قطاع البتروكيماويات والذى يعد الأفضل على الإطلاق منذ بداية العام خاصة مع الصعود القوى للبترول عالميا بسبب التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وعلى صعيد” EGX70″ قال “نبيل” إن المؤشر شهد تحسنا ملحوظا خلال الأسبوع الماضى ولكن فى عدد قليل من أسهمه طبقا للحالة الفنية وقوة المشترى داخل كل سهم، وتوقع أن يشهد المؤشر ارتدادة صاعدة بصفة مؤقتة.

من جانبه، أشار محمد رضوان عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين إلى أن ” EGX30″ لايزال فى منطقة الأمان حتى الآن على الأجلين المتوسط وطويل المدى وهى منطقة الدعم التى تتراوح بين 10250- 10350 نقطة.

وتوقع تمكن” EGX30″من الاستقرار أعلى مستويات الدعم، خاصة فى حال اقتراب سهم البنك التجارى الدولى من منطقة الدعم الرئيسية عند 40 جنيها.

ورجح اتجاه” EGX30″ للصعود حال تمكنه من الارتداد لمستويات قريبة من 10600- 10800 نقطة كأول مستهدف.

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار ثبات مؤشرات البورصة فى بداية تعاملات الأسبوع، ومن ثم الارتداد لأعلى، سواء على صعيد الأسهم القيادية أو الصغيرة والمتوسطة.

ونصح المتعاملين باستغلال أى ارتفاعات فى تخفيف المراكز.

ورجح تحركات إيجابية فى أسهم القطاع العقارى والبتروكيماويات وقطاع الغذاء.