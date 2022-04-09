البورصة المصرية مرشحة لاستكمال الأداء المتذبذب خلال تعاملات الأسبوع الحالي

توقع خبراء التحليل الفني مواصلة البورصة المصرية للأداء المتذبذب خلال جلسات الأسبوع الحالي، وذلك في إطار التحركات العرضية.

وأشاروا إلى أن مؤشرات البورصة ما زالت محافظة على مناطق تداول أعلى مستويات دعم مهمة، تُمثل 10900 – 11000 نقطة للمؤشر الرئيسي EGX30 ، و1900 نقطة لمؤشر«70 EGX »، مؤكدين أن كسر تلك الدعوم لأسفل سينتج تحركات هابطة حادة وسريعة.

ورهنوا تحول النظرة الفنية لمؤشر EGX30 للإيجابية، باختراق مستوى المقاومة 11700 نقطة، ومستويات 2080 نقطة لمؤشر EGX 70 .

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي على هبوط جماعي، بواقع 1.21% للمؤشر الرئيسي EGX30، ليغلق على مستوى 11101 نقطة، وتراجع EGX70 ، بنحو 0.48%، مسجلًا 1901 تقطة، كما انخفض “الأوسع نطاقًا” EGX100، بنسبة 0.4%، ليسجل 2882 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم الأسبوع الماضي نحو 6.1 مليار جنيه، مقابل 4.02 مليار الأسبوع السابق له، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي نحو 0.8%، بما يعادل 5.6 مليار جنيه، ليسجل 720.8 مليار الأسبوع الماضي، مقابل 726.4 مليار مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

وسيطر المصريون على 73.1% من تعاملات السوق، مقابل 15.6% للأجانب، و11.4% للعرب.

وسجل المصريون والعرب صافي شراء بقيمة 288.2 و111.5 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 398.7 مليون.

وأكد ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن مؤشر EGX30 ما زال يتحرك عرضيًا، لافتًا إلى أنه استهل الأسبوع الأول من جلسات شهر رمضان المبارك على ارتفاع أكثر من 323 نقطة، متخطيًا مستوى 11500 نقطة، ثم دخل في تصحيح مرة أخرى.

ونوه إلى أن صعود المؤشر مستهل الأسبوع الماضي، اقترن بارتفاع سهم البنك التجارى الدولى نحو 4% ليقترب من 48 جنيهًا، مشيرًا إلى أن السهم سيستهدف المقاومة المهمة بالقرب من 48- 49.50 جنيه خلال الأسبوع الحالي.

وتوقع “نبيل” استهداف EGX30، مستوى المقاومة 11700 نقطة، خلال الأسبوع الحالي، لافتًا إلى أنه لن تتحول النظرة الفنية للمؤشر إلى الإيجابية دون اختراقه، والذي سيدفعه لاستهداف مستويات قريبة من 12300 نقطة، مشيرًا إلى أن مستويات الدعم 10900 – 11000 نقطة، تظل قادرة على إيقاف هبوط المؤشر ولو بصفة مؤقتة.

ولفت إلى ظهور بوادر قوة ببعض أسهم القطاع العقارى منها “مصر الجديدة”، و”طلعت مصطفى” و”إعمار مصر”، موضحًا أن قوة تلك الأسهم ربما تتأكد باختراق المقاومات الفرعية لها الأسبوع الحالي.

واستطرد قائلًا: أن قطاع البتروكيماويات مرجح لأن يكون ثاني أفضل قطاع خلال الفترة المقبلة، مع ترجيحات بتعرض أسهم القطاع لعمليات تصحيح، خاصة أسهم سيدى كرير، وأموك، وكيما، ما قد يمثل فرصًا استثمارية جيدة على المدى المتوسط.

وعلى صعيد EGX70 ، أشار “نبيل” إلى استمرار حفاظ المؤشر على مستوى الدعم الرئيسي له بالقرب من 1820- 1800 نقطة، فضلًا عن قدرته على التداول حتى الآن أعلى 1900 نقطة قد يدفعه لاستهداف مستوى 2080 نقطة على الأجل المتوسط.

وقال محمد رضوان، محلل فني للأسواق العالمية بشركة Trade pedia، إن البورصة المصرية شهدت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، أداءً متذبدبًا، اقترن بحالة من عدم اليقين في استكمال الحركة الصاعدة التي ظهرت مؤخرًا في العديد من الأسهم.

ولفت “رضوان” إلى أنه رغم ميل السوق للتراجع الأسبوع الماضي فإن EGX30 ما زال محافظًا على البقاء أعلى منطقة الدعم المهمة ما بين 10900- 11000 نقطة، كما لا يزال EGX70 أعلى منطقة الدعم 1900 نقطة.

وأشار إلى أهمية الثبات أعلى مناطق الدعم المذكورة، إذ إن كسرها سيحمل للمؤشرات المزيد من التراجعات الحادة والسريعة، مرجحًا استمرار تذبذب السوق خلال الأسبوع المقبل، وذلك في إطار التحركات العرضية.

ونصح رضوان المتعاملين بالحفاظ على السيولة داخل المحافظ الاستثمارية بنسبة لا تقل عن 35%