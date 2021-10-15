طاقة

البترول يتجاوز 85 دولارا مدعوما بنقص المعروض

قفزت أسعار البترول لأعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزة 85 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات بنقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 0.9% إلى 84.77…

المال - خاص 7:50 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 7:50 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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قفزت أسعار البترول لأعلى مستوى في ثلاث سنوات متجاوزة 85 دولارا للبرميل اليوم الجمعة، مدعومة بتوقعات بنقص المعروض خلال الشهور القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 0.9% إلى 84.77 دولار للبرميل.

ولامست الأسعار في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 عند 85.10 دولار للبرميل، وتتجه صوب الصعود للأسبوع السادس على التوالي.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 87 سنتا أو 1.1% إلى 82.19 دولار للبرميل.

والخام بصدد تحقيق زيادة 3.5% هذا الأسبوع، ليرتفع للأسبوع الثامن على التوالي.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كورونا، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن، إلى زيت الوقود والديزل.

ومن المتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تحت ضغط بفعل انخفاض حاد في مخزونات البترول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة.

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وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على البترول بواقع 500 ألف برميل يوميا.

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بقلم المال - خاص

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