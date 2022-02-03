الإمارات تعلن اكتشاف موارد جديدة للغاز الطبيعي في أبوظبي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" أنها اكتشفت موارد جديدة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل أبوظبي بمنطقة الامتياز البحري 2. ذكرت ذلك صحيفة "الخليج" الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الكميات المبدئية للغاز المكتشف تتراوح بين 1.5 و2 تريليون قدم…

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” أنها اكتشفت موارد جديدة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل أبوظبي بمنطقة الامتياز البحري 2.

ذكرت ذلك صحيفة “الخليج” الإماراتية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الكميات المبدئية للغاز المكتشف تتراوح بين 1.5 و2 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام.

وتعد الاكتشافات الجديدة ضمن المناطق التي تم منح تراخيص التنقيب عن الغاز فيها عام 2019، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن “أدنوك” تقوم بعمليات مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في إمارة أبوظبي.

ولفتت إلى أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع مسح في العالم يضم مناطق بحرية وبرية.

وذكرت الصحيفة أن منطقة الامتياز البحري 2 تغطي مساحة تتجاوز 40 كيلومترا في شمال غرب أبوظبي.

يذكر أن امتياز التنقيب حصل عليه، عام 2019، تحالف بقيادة شركة “إيني” الإيطالية للطاقة إضافة إلى شركة “بي تي تي” التايلاندية.