«اتحاد المستثمرين» يطالب وزارة الصناعة بتشكيل لجنة شراء موحد لتدبير خامات المصانع

طالب علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ، وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة للشراء الموحد، بهدف شراء خامات المصانع مجمعة لتأمين احتياجات الجميع، واستيراد المدخلات بأسعار مخفضة.

وكان السقطى طالب فى تصريحات سابقة اليوم بالسماح للمصانع بتأجير المساحات غير المستغلة، لشركات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة أى أزمة فى نقص الأراضى الصناعية المرفقة.

وقال السقطى خلال كلمته بمؤتمر لاتحاد المستثمرين اليوم، إن نسبة كبيرة من المصانع لديها مساحات شاسعة غير مستغلة، مؤكدا أن صاحب المصنع من حقه تأجير جزء من مصنعه لتعظيم ايراداته.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن نقص الإمدادات العالمية رفعت أسعار جميع مدخلات الإنتاج وأهمها مواد البناء، التى أثرت بشكل كبير على عملية ترفيق الأراضى الصناعية.

وأعلن الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين عن تشكيل لجنة من 5 أعضاء لتمثيل الاتحاد فى وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء، بهدف عرض ومناقشة عقبات الصناعة مع الحكومة.

وقال هلال خلال مؤتمر للاتحاد اليوم، إن الاتحاد سيجهز لاجتماع اللجنة الأسبوع المقبل مع رئيس هية الاستثمار ووزيرة الصناعة، لعرض طلبات المصانع.