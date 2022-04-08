إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين بميناء خيرسون الأوكراني

نجحت اتصالات السفارة المصرية في موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية في إنهاء أزمة البحارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني، حيث تم إجلاء ١١ بحاراً مصرياًأمس، وجار ترتيب عودتهم إلى الأراضي المصرية.

يأتى ذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح مواطنينا في الخارج.

وتم التواصل بين السفارة المصرية في موسكو والبحارة المصريين العالقين خلال الفترة الماضية للوقوف على وضعهم الذي تطلب اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط ظروف صعبة استوجبت توخي الحذر اللازم،و قامت السفارة بإجراء اتصالات مكثفة لترتيب إجلاء البحارة بأسرع ما يمكن، مع الجهات الروسية المعنية، من أجل إنهاء عملية إجلاء البحارة وتأمين خروجهم من المدينة.

وأجرى السفير نزيه النجاري، السفير المصرى في موسكو اجتماعاً مرئياً مع البحارة اليوم، أكد لهم خلاله أن السفارة تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن في غضون الأيام المقبلة.