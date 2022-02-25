إطلاق الخط البحري التجاري بين الجزائر وموريتانيا

أطلقت الجزائر وموريتانيا، أول رحلة بحرية تجارية منتظمة بين البلدين، على متن سفينة "قوراية" التي تصل حمولتها إلى 7 آلاف طن من السلع أو ما يعادل 400 حاوية. وقال وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، خلال حفل تدشين الخط الجديد، إن…

أطلقت الجزائر وموريتانيا، أول رحلة بحرية تجارية منتظمة بين البلدين، على متن سفينة “قوراية” التي تصل حمولتها إلى 7 آلاف طن من السلع أو ما يعادل 400 حاوية.

وقال وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، خلال حفل تدشين الخط الجديد، إن هذا الخط البحري، الذي يعتبر “تجاريا بامتياز”، جاء في إطار “التعاون وتقوية أصر الصداقة بين الجزائر وموريتانيا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضح أن “الجزائر، بعد أن فتحت هذا الخط البحري التجاري واتفقت مع الجانب الموريتاني على فتح طريق يربط بين تندوف والزويرات، تعمل حاليا على فتح خط جوي بين الجزائر ونواكشوط”، لافتا إلى أن “فتح كل هذه الخطوط وتوفر وسائل النقل سيعطي دعما كبيرا للتصدير”.