أسواق عربية

إطلاق الخط البحري التجاري بين الجزائر وموريتانيا

أطلقت الجزائر وموريتانيا، أول رحلة بحرية تجارية منتظمة بين البلدين، على متن سفينة "قوراية" التي تصل حمولتها إلى 7 آلاف طن من السلع أو ما يعادل 400 حاوية. وقال وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، خلال حفل تدشين الخط الجديد، إن…

المال - خاص 3:39 م, الجمعة, 25 فبراير 22 3:39 م, الجمعة, 25 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أطلقت الجزائر وموريتانيا، أول رحلة بحرية تجارية منتظمة بين البلدين، على متن سفينة “قوراية” التي تصل حمولتها إلى 7 آلاف طن من السلع أو ما يعادل 400 حاوية.

وقال وزير النقل الجزائري عيسى بكاي، خلال حفل تدشين الخط الجديد، إن هذا الخط البحري، الذي يعتبر “تجاريا بامتياز”، جاء في إطار “التعاون وتقوية أصر الصداقة بين الجزائر وموريتانيا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

اقرأ أيضا  صندوق الاستثمارات السعودي يدرس تعظيم عوائد حصته في أرامكو

وأضح أن “الجزائر، بعد أن فتحت هذا الخط البحري التجاري واتفقت مع الجانب الموريتاني على فتح طريق يربط بين تندوف والزويرات، تعمل حاليا على فتح خط جوي بين الجزائر ونواكشوط”، لافتا إلى أن “فتح كل هذه الخطوط وتوفر وسائل النقل سيعطي دعما كبيرا للتصدير”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الأسهم الخليجية تعمق خسائرها في ختام تعاملات الخميس بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

أيمن عزام 5:45 م, الخميس, 24 فبراير 22

صندوق الاستثمارات السعودي يدرس تعظيم عوائد حصته في أرامكو

أيمن عزام 10:48 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

بورصات الخليج تغلق الأربعاء متباينة وتراجع الأسهم السعودية

أيمن عزام 7:36 م, الأربعاء, 23 فبراير 22

الأسهم في الخليج تغلق متباينة الثلاثاء وسط آمال وقف التصعيد في أوكرانيا

أيمن عزام 6:24 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا بالإدارة فرع مصر الجديدة

معتز محمود 5:46 م, الأثنين, 21 فبراير 22

نايت فرانك: وفرة فرص التوظيف في الرياض يحفز الهجرة الداخلية إليها

أيمن عزام 8:39 م, الأحد, 20 فبراير 22