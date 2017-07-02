مسودة الفاتورة الشاملة لرسوم الموانئ

السيد فؤاد: علمت «المال» أن الفاتورة الشاملة لرسوم العبور والخدمات بالموانئ المصرية سوف يجرى تطبيقها على موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها على باقى الموانئ فى مرحلة لاحقة. وتهدف الفاتورة التى وضعتها هيئة القناة ووزارة النقل إلى تخفيف الأعباء عن المجتم

السيد فؤاد:

علمت «المال» أن الفاتورة الشاملة لرسوم العبور والخدمات بالموانئ المصرية سوف يجرى تطبيقها على موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها على باقى الموانئ فى مرحلة لاحقة.

وتهدف الفاتورة التى وضعتها هيئة القناة ووزارة النقل إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الملاحى، حسب المسودة المقترحة لرسوم العبور والخدمات التى حصلت عليها «المال».

ومن المقرر أن تقوم هيئة قناة السويس بتحصيل الرسوم نيابة عن الجهات الأخرى، وتشمل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة النقل، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، على أن يتم إخطار هذه الجهات أسبوعياً بمستحقاتها المالية بنفس عملة التحصيل.

ووفقا لمسودة الفاتورة الموحدة ، سيتم تحصيل جميع الرسوم بالدولار، فيما عدا الرسوم الخاصة بوزارتى الداخلية والصحة المتعلقة بالجوازات وأمن الموانئ، والحجر الصحى، إلى جانب مصلحة الجمارك.

كما ستقدم الهيئة بياناً يومياً يكشف تحركات السفن العابرة لقافلتى الشمال والجنوب، على أن تتم المطابقة والمراجعة والمصادقة شهريا بين جهة التحصيل والجهات المستحقة، وإنشاء منظومة إلكترونية للربط فيما بينها، علاوة على عقد اجتماع تنسيقى مع الجهات المستحقة لتوحيد مفاهيم وآليات التنفيذ.

ونصت الضوابط المقترحة على إلتزام الجهات المختلفة بإخطار هيئة قناة السويس بأى تطورات أو مستحقات تتعلق بتعديل أو إلغاء الرسوم ، علاوة على توريد %10 من رسوم الإرشاد لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر طبقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1995.

وأوضح مصدر مسئول بوزارة النقل أنه تم عقد اجتماع بين غرف الملاحة المعنية وهيئة قناة السويس، ممثلة فى الفريق مهاب مميش، والفريق أسامة الجندى، نائب رئيس الهيئة، وممثلين لوزارة النقل، لوضع مسودة الفاتورة الموحدة ومناقشتها بين جميع الأطراف وإقرارها فى حالة موافقة السوق الملاحية.

كان «مميش» قد قال لـ«المال» فى تصريحات سابقة إن الفاتورة سيتم إقرارها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، موضحا أنها ستخرج من جهة واحدة، للقضاء على مشكلات خروجها من عدة جهات، مؤكدا أن الفاتورة تساهم فى تحديد دخل الدولة من جميع موانيها بشكل دقيق.



