مسلم: 50% تخفيضا من مصر للطيران لدورات تدريب الشركات الإفريقية

دعاء محمودأعلن صفوت مسلم، رئيس شركة مصرللطيران عن منح تخفيض 50% علي الدورات التدريبية في أكاديمية مصرللطيران لجميع شركات الطيران الإفريقية.وأضاف خلال مؤتمر ومعرض الطيران الإفريقي، أن هناك العديد من الموضوعات المهمة يجب مناقشتها لتأمين الاستراتيجيات الكافية لضمان استمرار معدلات النمو فى إفريقيا ق

دعاء محمود

أعلن صفوت مسلم، رئيس شركة مصرللطيران عن منح تخفيض 50% علي الدورات التدريبية في أكاديمية مصرللطيران لجميع شركات الطيران الإفريقية.

وأضاف خلال مؤتمر ومعرض الطيران الإفريقي، أن هناك العديد من الموضوعات المهمة يجب مناقشتها لتأمين الاستراتيجيات الكافية لضمان استمرار معدلات النمو فى إفريقيا قائلا: “نحن نواجه تحديات صعبة في صناعة النقل الجوي ونعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع كافة المنظمات الدولية والجهات المعنية”.

وأشار إلى أن مصرللطيران لن تدخر جهدًا من أجل توسعة شبكة خطوطها داخل القارة الإفريقية، كما أنها تبذل جهودًا مستمرة من أجل استكمال التزاماتها نحو التكامل فيما بين الدول الأفريقية فضلا عن تقديم كل الدعم للأشقاء فى المجالات المختلفة.

