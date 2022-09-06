مسلم يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوي 17 سبتمبر

يستعد المطرب الشاب مسلم يحيي لإحياء حفل غنائي الأيام القادمة بمسرح النهر بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك وتحديدا 17 سبتمبر القادم، ويقدم للجمهور في الحفل أغنياته الشهيرة التي أحبها كثيرون منه أبرزها أغنيته “اتنسيت” التي حققت مشاهدات كبيرة تخطت 100 مليون.

يذكر أن مسلم قدم مؤخرا أغنية دويتو مع الطفل محمد أسامة في أغنية بعنوان “عايزة اللي يفرفشلها” والذي قدم أغنية “الغزالة رايقة” الشهيرة، والأغنية الجديدة إنتاج منظم الحفلات الشهير تامر عبد المنعم، وحققت الأغنية مشاهدة جيدة عبر منصة يوتيوب.

كما طرح أيضا أغنية سينجل جديدة “مين كان سبب” وهى أغنية تتميز بطابع درامي عاطفي، وقام بكتابة وتلحين الأغنية بنفسه وتوزيع موسيقى على الدين عمر وإخراج أحمد ماريو.