مسلم: مصر للطيران تطلق 100 رحلة أسبوعيا لـ 16 مدينة أفريقية

دعاء محمودقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسيّر نحو 100 رحلة أسبوعية إلى 16 مدينة أفريقية، بالإضافة إلى ١٢ وجهة تغطيها شبكة خطوطنا من خلال اتفاقيات المشاركة بالرمز، لافتا إلى أنها تدرس حالياً تدشين خطوط جديدة فى أفريقيا لتغطى جميع أنحاء القارة.وأضاف أن مصر للطيران لم تك

دعاء محمود

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسيّر نحو 100 رحلة أسبوعية إلى 16 مدينة أفريقية، بالإضافة إلى ١٢ وجهة تغطيها شبكة خطوطنا من خلال اتفاقيات المشاركة بالرمز، لافتا إلى أنها تدرس حالياً تدشين خطوط جديدة فى أفريقيا لتغطى جميع أنحاء القارة.

وأضاف أن مصر للطيران لم تكتف برحلات الخطوط الجوية لتفعيل التعاون مع بلدان القارة السمراء، بل وضعت بصمتها فى كل المجالات المتعلقة بصناعة النقل الجوي فى أفريقيا، وتبادل الخبرات مع الشركات الأخرى، فمن خلال رحلات الشحن الجوى عززت التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا عبر تشغيل رحلات منتظمة لنقل البضائع بين القاهرة وجوبا بجنوب السودان وكذلك تشغيل رحلات شحن إلى لاجوس بنيجيريا ونجامينا بتشاد وغيرها.

وتابع مسلم أن مؤتمر صيانة وعمرة الطائرات بأفريقيا في دورته السابعة والعشرين والتي جاءت انطلاقتها من هنا لتؤكد الارتباط الوثيق بين مصر والشركة العريقة مصرللطيران بكل ما يخدم ويطور هذه الصناعة بمختلف القطاعات وعلى رأسها صيانة وعمرة الطائرات في القارة السمراء.

وأضاف أن مصر للطيران شركة رائدة في القارة الأفريقية كونها أولى الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واستمرت حاملة لواء الريادة والالتزام بالمسئولية في مجال صناعة النقل الجوي تجاه القارة، مشيدا باختيارها في شهر نوفمبر الماضي لرئاسة اللجنة التنفيذية لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا).