مسلم: تسيير رحلات لـ5 نقاط جديدة في إفريقيا قريبا

دعاء محمود قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، إن الشركة تخطط لإطلاق رحلات إلى 5 نقاط في أفريقيا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن شبكة خطوط مصرللطيران تغطي معظم المدن المهمة والمطارات المحورية في القارة الإفريقية. وأضاف: "نسعى لتدشين…

دعاء محمود

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، إن الشركة تخطط لإطلاق رحلات إلى 5 نقاط في أفريقيا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن شبكة خطوط مصرللطيران تغطي معظم المدن المهمة والمطارات المحورية في القارة الإفريقية.

وأضاف: “نسعى لتدشين المزيد من الخطوط في هذا السوق الواعد، مؤكدا ان طموح الشركة لا يقف فقط عند تشغيلنا الذي وصل الآن إلى 100 رحلة أسبوعية في 16 مدينة أفريقية، بالإضافة إلى ١٢ وجهة تغطيها اتفاقيات المشاركة بالرمز، بل يتعداه إلى تغطية المزيد من الوجهات بما يزيد من ارتباط الدول الأفريقية ببعضها البعض”.

وتابع في مؤتمر ومعرض الطيران المدني Aviation Africa ، ان أنشطة الشحن في مصرللطيران تستهدف تعزيز التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا عبر تشغيل رحلات منتظمة لنقل البضائع بين القاهرة ومدن القارة.

وأشار إلى أن شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية شركة رائدة في هذا المجال وتعد الأعرق في خدمة العملاء ليس فقط في المنطقة ولكن على مستوى الشركات العالمية المختلفة، فلم تتوان عن تقديم أعمال الصيانة الدورية وعمرة المحركات للعديد من طائرات شركات الطيران الإفريقية.

ولفت إلى أن الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها مصرللطيران في كافة المجالات المتعلقة بمجال النقل الجوي منذ نشأتها، فتقدمها مصرللطيران أيضا للشركات بالقارة السمراء من خلال أكاديمية مصرللطيران للتدريب والتي توفر برامج تدريبية للأطقم الفنية وأفراد الركب الطائر من شركات الطيران الإفريقية داخل الأكاديمية، وقد تم اعتمادها لدي سلطات الطيران المدني في العديد من الدول الأفريقية.