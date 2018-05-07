مسلم : افتتاح نادي إيروسبورت يسهم في تنمية قطاع الطيران

دعاء محمودقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن افتتاح نادي إيروسبورت يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة فى تنمية قطاع الطيران المدنى واستكمالًا لأجندة مشروعاتها التى يتم إنجازها على المديين المتوسط والطويل.وأضاف أن النادي يمثل صرحًا رياضيًّا كبيرًا و

دعاء محمود





قال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن افتتاح نادي إيروسبورت يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة فى تنمية قطاع الطيران المدنى واستكمالًا لأجندة مشروعاتها التى يتم إنجازها على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أن النادي يمثل صرحًا رياضيًّا كبيرًا واستثمارًا لقدرات ومواهب العاملين وأُسرهم وتنميتها من خلال المشاركة الفعالة فى مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى الاهتمام بالعنصر البشرى من خلال تنفيذ برامج اجتماعية وثقافية وترفيهية بعيدًا عن الجوانب الإدارية والعملية، وتحرص دائمًا على الارتقاء بالمستوى الوظيفى والاجتماعى والصحى للعاملين بديوان عام الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة.

من جانبه قال اللواء طارق زكى، رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت، إن النادى أقيم على مساحة 46 فدانًا، ويضم 37 فدانًا من المساحات الخضراء، ومبنى اجتماعيًّا على مساحة 18 ألف متر مربع مكونًا من ثلاثة أدوار مجهز بأحدث الأجهزة.

وأوضح زكى أن النادى مزود بقاعة أفراح تسع 500 فرد، وعدة صالات صغرى وصالونات وكافيتريات ومطعم رئيسي ومطعم فرعى وصالات بلياردو وفيديو وانترنت وتراس علوي وجراج سيارات، ومجمع حمامات سباحة أوليمبية، ومناطق متعددة لجلوس السادة الأعضاء ، و5 ملاعب تنس و2 ملعب متعدد و2 ملعب طائرة وملعب كرة قدم رئيسى، بالإضافة إلى عدد من الملاعب الفرعية.