مسلمة تترشح في انتخابات الرئاسة الروسية

RTكشفت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الإثنين، عن ترشّح آينة حمزتوفا زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية لانتخابات الرئاسة، المقررة في روسيا الاتحادية، يوم 18 مارس المقبل.وحمزتوفا (46 عاما) هي كاتبة صحفية مسلمة ورئيسة تحرير مجلة "إسلام"، وكذلك مستشارة الاتصالات العامة لمفتي داغستان، أحمد

RT



كشفت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الإثنين، عن ترشّح آينة حمزتوفا زوجة مفتي جمهورية داغستان الروسية لانتخابات الرئاسة، المقررة في روسيا الاتحادية، يوم 18 مارس المقبل.

وحمزتوفا (46 عاما) هي كاتبة صحفية مسلمة ورئيسة تحرير مجلة “إسلام”، وكذلك مستشارة الاتصالات العامة لمفتي داغستان، أحمد عبد اللطيف.

وأعلنت اللجنة، في بيان، قبولها أوراق حمزتوفا ضمن إجراءات الترشح لانتخابات الرئاسة، وأوضحت أنها رشّحت نفسها بصفة مستقلة.

وفي مرحلة التسجيل يتوجب على المرشحين المستقلين جمع 300 ألف توقيع من ناخبين مؤيدين لهم، على ألا يتجاوز عدد التوقيعات في المنطقة الواحدة 7500 توقيع.

وانطلقت الحملة الانتخابية في 18 ديسمبرالماضي.

وقبلت لجنة الانتخابات، يوم الجمعة الماضي، أوراق زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، فلاديمير جيرينوفسكي، ليصبح أول مرشح رسمي لانتخابات الرئاسة الروسية.

وكان الرئيس الروسي الحالي، فيلاديمير بوتين، أعلن، الشهر الماضي، اعتزامه الترشح لولاية رئاسية رابعة ستبقيه في الكرملين حتى عام 2024 في حال فوزه.

