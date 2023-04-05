مسلسل «1000 حمدالله على السلامة» الحلقة 14.. نيللي تتقرب من سامح وسميحة تبحث عن الميراث

شهدت أحداث مسلسل” 1000 حمدالله على السلامة” الحلقة 13 ظهور نيللي شقيقة فوقية _ شيماء سيف _ بعد إخبار فوقية دكتورة سميحة وزوجها أكرم _ محمد ثروت_ أن نيللي تعمل كممرضة ويمكن أن تساعد في علاج ابن سميحة سامح_ آدم الشرقاوي .

وبالفعل قامت فوقية بإحضار شقيقتها نيللي لمعالجة سامح نجل سميحة وقامت بإعطائه حقنة أمام والدته وشقيقته سماح _ مايان السيد_ وذلك أغضب فوقية وزوجها أكرم وقاما بتوبيخ نيللي على فعلها .

وعرضت الحلقة أيضا قيام أكرم بطلب أن يأتي أحد أقاربه له بسيارته القديمة لمنطقة دهشور وقام بويكا بافتعال مشكلة في عجل سيارته أثناء وجوده بدهشور لحضور سبوع نجل المرصفاوي .

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 14

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 14 اليوم ، تقرب نيللي شقيقة فوقية من سامح نجل سميحة ، كما تغضب سماح من بويكا بسبب تركها في موقف صعب تتعرض له في أحداث الحلقة .

كذلك تشهد الحلقة أيضا مواصلة سميحة في البحث عن الجدة سوسو واستلام الميراث ، ويساعدها في ذلك أكرم .

المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج جمال العدل .