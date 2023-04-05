Loading...

مسلسل «1000 حمدالله على السلامة» الحلقة 14.. نيللي تتقرب من سامح وسميحة تبحث عن الميراث

Loading...

شهدت الحلقة 13 ظهور نيللي شقيقة فوقية

مسلسل «1000 حمدالله على السلامة» الحلقة 14.. نيللي تتقرب من سامح وسميحة تبحث عن الميراث
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:01 م, الأربعاء, 5 أبريل 23

شهدت أحداث مسلسل” 1000 حمدالله على السلامة” الحلقة 13 ظهور نيللي شقيقة فوقية _ شيماء سيف _ بعد إخبار فوقية دكتورة سميحة وزوجها أكرم _ محمد ثروت_ أن نيللي تعمل كممرضة ويمكن أن تساعد في علاج ابن سميحة سامح_ آدم الشرقاوي .

وبالفعل قامت فوقية بإحضار شقيقتها نيللي لمعالجة سامح نجل سميحة وقامت بإعطائه حقنة أمام والدته وشقيقته سماح _ مايان السيد_ وذلك أغضب فوقية وزوجها أكرم وقاما بتوبيخ نيللي على فعلها .

وعرضت الحلقة أيضا قيام أكرم بطلب أن يأتي أحد أقاربه له بسيارته القديمة لمنطقة دهشور وقام بويكا بافتعال مشكلة في عجل سيارته أثناء وجوده بدهشور لحضور سبوع نجل المرصفاوي .

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 14

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل حمد الله ع السلامة الحلقة 14 اليوم ، تقرب نيللي شقيقة فوقية من سامح نجل سميحة ، كما تغضب سماح من بويكا بسبب تركها في موقف صعب تتعرض له في أحداث الحلقة .

كذلك تشهد الحلقة أيضا مواصلة سميحة في البحث عن الجدة سوسو واستلام الميراث ، ويساعدها في ذلك أكرم .

المسلسل تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج جمال العدل .

جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

1:01 م, الأربعاء, 5 أبريل 23