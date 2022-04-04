مسلسل يوتيرن الحلقة 3.. يارا تعترف لوالدها بالسر الذى تخفيه هي وخالد

وكانت الحقلة 2 من مسلسل يوتيرن قد انتتهت بوصول يارا لمنزلها بعد اصطدمها هى وخالد بسيدة عن طريق الخطا لتلقى مصرعها

بعد زيارة والد يارا- توفيق عبد الحميد لمنزلها- يخبرها أنه علم بخروجها مع خالد- كريم قاسم- بعد حفل عيد الميلاد، وتعترف له يارا بأن هذا قد حدث بالفعل لطلبه منها أن تصلح بينه وبين والدته، فمن المتوقع في الحلقة 3 أن تعترف يارا لوالدها عن الحادث لتطلب منه المساعدة.

وكانت الحقلة 2 من مسلسل يوتيرن قد انتهت بوصول يارا لمنزلها بعد اصطدامها هي وخالد بسيدة عن طريق الخطأ لتلقى مصرعها، وذلك أثناء قيادته وانشغالهما بالحديث ليتركاها ويفرّا هاربين.

وبعد أن طلب خالد من يارا مساعدتها في الصلح بينه وبين أمه، وبعد هروبهما بالسيارة قررا عدم الاتصال بالإسعاف أو الشرطة، وعدم إخبار أي أحد عن الحادث وخلق كذبة لإخفاء مقابلتهما، ومحاولة نسيان أمر الحادث، لكن حدث ما لم يضعاه في الحسبان وهو مشاهدة حارس المنزل لهما وإخباره لوالد يارا.

وزارها والدها وقال لها إنه علم بخروجها مع خالد بعد حفل عيد الميلاد، واعترفت له يارا بأن هذا ما حدث لكى تصلح بينه وبين والدته.

يوتيرن من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، نورهان، هلا السعيد وعبير منير.