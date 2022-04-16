مسلسل يوتيرن الحلقة 15 .. دكتور حاتم يواجه ابنه ياسر بسرقة المستشفى

نتوقع اليوم فى أحداث الحلقة 15 من مسلسل يوتيرن إثارة الشك فى ياسر -محمود حجازى- من قبل الدكتور حاتم -توفيق عبد الحميد – بعدما قال له يوسف _ أيمن القيسوني أن ابنه حرامى، فيواجه الدكتور حاتم ياسر بسرقة المستشفى، وأيضا محاولة إجهاض نورهان.

وكانت أحداث الحلقة 14 من مسلسل يوتيرن قد شهدت مراقبة يوسف ليارا وتهديده للدكتور حاتم –توفيق عبد الحميد – بالصور التى التقطها ليارا وهى مع كريم قاسم – خالد – وخروجها من منزله، وصور يارا وهي عند منزل شوقى -محمود حافظ- لمراقبته، لكن دكتور حاتم يذهب ليوسف ويهدده أن يطلقها بهدوء، ثم ينفعل عليه يوسف –أيمن القيسونى- ويوبخه متهما ابنه ياسر –محمود حجازى- بأنه حرامى، وتنتهى الحلقة بصدمة دكتور حاتم بعد ماقاله يوسف.

كما شهدت الحلقة أيضا قيام ياسر – محمود حجازي – بعمل مخطط لاجهاض حمل نورهان زوجة والده، حيث استعان بإحدى الموظفات في المستشفى لإعطائها حقنة ليتخلص من الحمل لكى لا يشاركه فى الميراث.

وتذهب سارة شقيقة يوسف لاميرة -نانسى صلاح- لتتاكد من حقيقة علاقة يارا بخالد وهل مكالمة الطبيب الذى قال فيها ان يارا كانت أجهضت طفلا من خالد ، قبل زواجها من يوسف لكن أميرة تتصل بالطبيب وتتأكد شقيقة يوسف بعد سماعها لرد الطبيب ان يارا بالفعل قامت بعملية الاجهاض .

وتقوم يارا –ريهام حجاج- وخالد –كريم قاسم- بتقديم بلاغ للنيابة يكشفون فيه عن تعرضهم للخدعة من شوقى – محمود حافظ – لكن الشرطة لم تجده فى المنزل .

تدور أحداث مسلسل يوتيرن حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية ، ويستعرض مسلسل يوتيرن علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها ، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث ازمة بينها وبين زوجها ، ويكشف المسلسل المشاكل الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع حاليا من كذب وطمع فى المادة وغيرة .

يشارك فى بطولة مسلسل يوتيرن العديد من الفنانين على توفيق عبد الحميد ريهام حجاج ، عبير صبري ، كريم قاسم ، عبير منير، إيمن القيسوني ، صفاء الطوخي .