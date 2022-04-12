ثقافة وفنون

مسلسل يوتيرن الحلقة 11 .. يارا تكتشف أن يوسف هو من دفع شوقى ليكذب فى التحقيق

وكشفت الحلقة العاشرة من مسلسل يوتيرن عن جلسة تحقيق لوكيل النيابة مع خالد ويارا وشوقي
رحاب صبحي 6:16 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22 6:16 م, الثلاثاء, 12 أبريل 22

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شهدت الحلقة 10 اتصال شوقى – محمود حافظ – بخالد –كريم قاسم – ليخبره أن يوسف –أيمن القيسونى- هو من دفعه ليكذب فى التحقيق ،وطلب مقابلة خالد لاخباره بتفاصيل الخطة .

ومن المتوقع ان تكتشف يارا – ريهام حجاج – ان يوسف هو الذى حرض شوقى لتغيير أقواله ليشهد ان يارا هى التى كانت تقود السيارة أثناء الحادثة ، وهذا مايجعل يارا تشعر بالصدمة والخداع  لعدم توقعها ان ينتقم منها يوسف بسبب شكه فيها انها تخونه مع خالد ، وهذا مايجعل يارا تتصرف مع يوسف بطريقة مختلفة تماما عما كانت عليه من قبل ، وتفكر فى الانتقام منه بعدما كانت تحبه بشدة

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الحلقة 10 من مسلسل يوتيرن رمضان 2022

وكشفت الحلقة العاشرة من مسلسل يوتيرن، عن جلسة تحقيق لوكيل النيابة مع خالد ويارا وشوقي ، وكان خالد قد اعترف من قبل بأنه هو من كان يقود السيارة وصدم المجني عليها، ولكن شوقي كذبه ، وأصر على أن يارا هي من كانت تقود السيارة ، ويحاول خالد الدفاع عنها، وبعد انتهاء شوقي من أقواله، طلب محامي خالد ويارا الإفراج عنهما بكفالة لعدم التأكد بعد من موت المجني عليها.

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وخرج خالد من الحبس وتحدث مع زوجته هدى عما حدث ، فنصحته بضرورة التواصل مع شوقي لأنه الوسيلة الوحيدة للوصول لأهل المجني عليها، واثناء حديثهما يتصل شوقي بخالد ويخبره أن يوسف هو من دفع له ليكذب في التحقيق، وطلب مقابلة خالد لإخباره تفاصيل الخطة

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بقلم رحاب صبحي

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