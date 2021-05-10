مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 28.. انكسار سيف بعد موت شقيقه وتطور دور محمود نصر في ثورة يناير

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميًّا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء، ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحًا على dmc دراما.

يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميًّا للجمهور، وشهدت الحلقة 27 مقتل حازم شقيق سيف العربي “أحمد عز” أثناء هجوم مسلحين على المستشفى التي يعمل فيها حازم في العريش لعلاج مصاب منهم فقاموا بقتل كثير من الموجودين، لكن سيف استطاع مقاومتهم ووجد أخاه غارقًا في دمه على الأرض وانهار بالبكاء.

كما شهدت الحلقة مشاجرة بين دينا أبو زيد “هند صبري” وشقيقتها؛ لكون الأخيرة زارتها في مركز الجبرتي للتحليل السياسي التي تعمل فيه دينا، وقام دكتور سعيد “أحمد حلاوة”، رئيس المركز، بإبلاغ دنيا بتعيين شقيقتها بالمركز من أجل استغلالها ومجاملة دينا، لكن الأخيرة رفضت وقالت لأختها “مش هاينفع تشتغلي بالمسحوبية والواسطة اللي كنتِ مدايقة منهم طول عمرك انتي لسه صغيرة وأنا تعبت كتير اصبري”.

أيضًا تواجدت منار شقيقة سيف ووالدتها ماجدة زكي في مظاهرات ثورة يناير 2011، وبدأ ريكاردو التخطيط مع مسئوليه في الخارج للتواجد في هذه الأحداث في تلك الفترة والتركيز على مصر.

هل تشهد الحلقة الجديدة تطور دور دكتور سعيد والإعلامي محمود نصر “محمود البزاوي” في أحداث ثورة يناير بمصر، وما الذي سينعكس على سيف بعد موت شقيقه حازم في عمله بالمخابرات المصرية.

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميًّا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء، ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحًا على dmc دراما.