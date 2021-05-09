ثقافة وفنون

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 27.. ريكاردو ينفذ وعده لشقيق سيف وينجح في مهمته

يعرض يوميا على قناة dmc في الساعة العاشرة والربع مساء
أحمد حمدي 7:27 م, الأحد, 9 مايو 21 7:27 م, الأحد, 9 مايو 21

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يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للمشاهدين، وشهدت الحلقة السابقة مقابلة ريكاردو ” قيس نجيب” مع سيف العربي” أحمد عز” ومحاولة الأول تجنيد سيف، والعمل معه بحجة أنه يعمل في منظمات الإغاثة العالمية، وأن ذلك عمل إنساني واستطاع سيف أن ينجح في قبول الوظيفة مع ريكاردو، كما خططت له المخابرات المصرية .

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وتحاول دينا أبو زيد” هند صبري” منع دكتور سعيد “أحمد حلاوة” رئيس مركز الجبرتي للتحليل السياسي من بث أفكار مغلوطة في عقول الشباب الذين تقوم بتدريبهم دينا بالمركز، فيما يخص حرب أكتوبر وأي شي يخص هذا الأمر وأنه لم يكن نصرا حقيقيا للمصريين للتشكيك في أفكارهم .

كما قام سيف بالاتصال بشقيقه حازم “خالد أنور” ليخبره أنه سيكون محظوظا، لأن ريكاردو يحتاج لتعيين أطباء من الشرق الأوسط وهو أولى من غيره .

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هل تشهد الحلقة 27 تنفيذ ريكاردو لوعده لسيف بتعيين شقيقه حازم، وهل ينجح سيف في مهمته مع ريكاردو.

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc  في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc  دراما.


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بقلم أحمد حمدي

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