ثقافة وفنون

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 26.. اكتشاف عدنان براءة سيف العربي والمخابرات تراقب نازلي

هل تشهد الحلقة 26 اليوم معرفة عدنان أن سيف دبر له مكيدة ولم يسرقه
أحمد حمدي 6:27 م, السبت, 8 مايو 21 6:27 م, السبت, 8 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للمشاهدين، وشهدت الحلقة 25 منه طرد عدنان لسيف العربي من شركته بعد تخطيط مكيدة له مع عدنان من منظمة اجنبية تحاول تجنيده لحسابها، كما علمت نازلي شوكت أن الدولة المصرية تعرف جيدا مخططها واتفاقها مع إحدى المنظمات الأجنبية فيما يخص الوطن العربي بعد 2011 .

كانت مفاجأة الحلقة 25 مقابلة دينا أبو زيد التي تجسدها ” هند صبري” في العمل لشقيقة حبيبها سيف منار التي تقوم بها مايان السيد اثناء تدريب دينا لمجموعة من الشباب بمركز الجبرتي للتحليل السياسي، حينها فقط استعادت دينا ذكرياتها العاطفية مع سيف وحديثه لها عن اخته منار، وأنها تشببه في كثير من الصفات .

اقرأ أيضا  أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 20 ... جليلة وشامية يحاولون وقف سلسال الدم (فيديو)

هل تشهد الحلقة 26 اليوم معرفة عدنان أن سيف دبر له مكيدة ولم يسرقه، وماهو رد فعل المخابرات المصرية تجاه نازلي .

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc  في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc  دراما.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي
string(157) "https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvaluegypt%2Fvideos%2F754345648579295%2F&show_text=false&width=560"

اقرأ أيضاً

مسلسل المداح الحلقة 27.. توتر علاقة زين ورحاب وأشقاء صابر يحاولون النيل منه

أحمد حمدي 6:29 م, السبت, 8 مايو 21

مسلسل ضل راجل الحلقة 27.. جلال ينتقم من خليل بك واكتشاف خيوط جديدة في قضية شهد

أحمد حمدي 6:27 م, السبت, 8 مايو 21

مسلسل كوفيد 25 الحلقة 11.. ظهور أعراض غريبة للمصابين وقدرة ياسين على التعامل معها

أحمد حمدي 6:23 م, السبت, 8 مايو 21

علي العلياني مع رامز جلال في برنامج رامز عقله طار 2021

سلوى عثمان 5:57 م, السبت, 8 مايو 21

أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 25.. وصول الشيخ رمزى الى الموصل فى العراق

رحاب صبحي 8:49 ص, السبت, 8 مايو 21

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25..أمينة تخبر بدر انها تريد ان تعيش رغم مرضها

رحاب صبحي 8:49 ص, السبت, 8 مايو 21