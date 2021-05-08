مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 26.. اكتشاف عدنان براءة سيف العربي والمخابرات تراقب نازلي

هل تشهد الحلقة 26 اليوم معرفة عدنان أن سيف دبر له مكيدة ولم يسرقه

يعرض مسلسل هجمة مرتدة يوميا للمشاهدين، وشهدت الحلقة 25 منه طرد عدنان لسيف العربي من شركته بعد تخطيط مكيدة له مع عدنان من منظمة اجنبية تحاول تجنيده لحسابها، كما علمت نازلي شوكت أن الدولة المصرية تعرف جيدا مخططها واتفاقها مع إحدى المنظمات الأجنبية فيما يخص الوطن العربي بعد 2011 .

كانت مفاجأة الحلقة 25 مقابلة دينا أبو زيد التي تجسدها ” هند صبري” في العمل لشقيقة حبيبها سيف منار التي تقوم بها مايان السيد اثناء تدريب دينا لمجموعة من الشباب بمركز الجبرتي للتحليل السياسي، حينها فقط استعادت دينا ذكرياتها العاطفية مع سيف وحديثه لها عن اخته منار، وأنها تشببه في كثير من الصفات .

هل تشهد الحلقة 26 اليوم معرفة عدنان أن سيف دبر له مكيدة ولم يسرقه، وماهو رد فعل المخابرات المصرية تجاه نازلي .

مسلسل هجمة مرتدة يعرض يوميا على قناة dmc في الساعة العاشرة وربع مساء ويعاد في الساعة الثانية عشرة صباحا على dmc دراما.